Zanoza.kg и Чолпон Джакуповой вновь отказали в рассрочке выплаты по искам

Бишкекский городской суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на решение Октябрьского районного суда о запрете учредителям Zanoza.kg Дине Масловой и Нарыну Айыпу и главе Правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакуповой выплачивать 30 миллионов сомов в рассрочку по искам Генеральной прокуратуры о защите чести и достоинства теперь уже бывшего президента Алмазбека Атамбаева.
Решение второй интанции они намерены обжаловать. По словам Нарына Айыпа, оно было принято в течение 15 минут, и как за такой срок суд успел ознакомиться с содержанием заявления, непонятно.
Решение второй интанции они намерены обжаловать. По словам Нарына Айыпа, оно было принято в течение 15 минут, и как за такой срок суд успел ознакомиться с содержанием заявления, непонятно.
Отметим, решения Бишкекского городского суда, полностью удовлетворяющие требования истца (экс-главы государства Алмазбека Атамбаева), приняты в августе. После в отношении ответчиков началось исполнительное производство. Десятидневный период на добровольную выплату многомиллионных компенсаций прошел в середине ноября. С началом принудительного взыскания по требованию судебных исполнителей у ответчиков арестовали банковские счета и повторно запретили выезд из страны.
По закону по истечении двухмесячного срока на принудительное исполнительное производство на ответчиков налагается административный штраф. Принудительный исполнительный сбор, составляющий 10 процентов от суммы компенсации (в отношении сайта Zanoza.kg и двух учредителей он составляет 2,7 миллиона сомов), ответчики должны выплатить уже судебным исполнителям. Если после этого журналисты и соответчики не внесут взыскиваемую сумму, в отношении них могут возбудить уголовное дело. Срок лишения свободы по этой статье составляет от одного до двух лет.
Иск к Чолпон Джакуповой, Нарыну Айыпу и Дине Масловой подала в апреле генеральный прокурор Индира Джолдубаева, потребовав взыскать в пользу президента Алмазбека Атамбаева 12 миллионов сомов. Генпрокурор настояла на запрете ответчикам выезжать из страны.