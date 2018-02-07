Zanoza.kg и Чолпон Джакуповой вновь отказали в рассрочке выплаты по искам

Бишкекский городской суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на решение Октябрьского районного суда о запрете учредителям Zanoza.kg Дине Масловой и Нарыну Айыпу и главе Правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакуповой выплачивать 30 миллионов сомов в рассрочку по искам Генеральной прокуратуры о защите чести и достоинства теперь уже бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Решение второй интанции они намерены обжаловать. По словам Нарына Айыпа, оно было принято в течение 15 минут, и как за такой срок суд успел ознакомиться с содержанием заявления, непонятно.



Отметим, решения Бишкекского городского суда, полностью удовлетворяющие требования истца (экс-главы государства Алмазбека Атамбаева), приняты в августе. После в отношении ответчиков началось исполнительное производство. Десятидневный период на добровольную выплату многомиллионных компенсаций прошел в середине ноября. С началом принудительного взыскания по требованию судебных исполнителей у ответчиков арестовали банковские счета и повторно запретили выезд из страны.

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По закону по истечении двухмесячного срока на принудительное исполнительное производство на ответчиков налагается административный штраф. Принудительный исполнительный сбор, составляющий 10 процентов от суммы компенсации (в отношении сайта Zanoza.kg и двух учредителей он составляет 2,7 миллиона сомов), ответчики должны выплатить уже судебным исполнителям. Если после этого журналисты и соответчики не внесут взыскиваемую сумму, в отношении них могут возбудить уголовное дело. Срок лишения свободы по этой статье составляет от одного до двух лет.

Иск к Чолпон Джакуповой, Нарыну Айыпу и Дине Масловой подала в апреле генеральный прокурор Индира Джолдубаева, потребовав взыскать в пользу президента Алмазбека Атамбаева 12 миллионов сомов. Генпрокурор настояла на запрете ответчикам выезжать из страны.