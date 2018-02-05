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Общество

Государственному историческому музею присвоен статус «национальный»

Сооронбай Жээнбеков подписал указ о присвоении статуса «национальный» Государственному историческому музею. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента.

По его данным, присвоение статуса «национальный» отражает значение музея как важного объекта культуры, где представлена уникальная коллекция экспонатов, рассказывающая об основных этапах исторического развития Кыргызстана.

Задача музея – быть источником информации по истории и культуре народа, способствовать росту патриотизма и гордости за свою страну, а также стать важным объектом туристической индустрии.

Данная мера позволит также провести оптимизацию системы управления музеем, скорректировать штатную численность и его финансирование, отметили в отделе.

Ранее сообщалось, что обновленный Государственный исторический музей откроется в марте. В здании проведен капитальный ремонт внутренних помещений — стен, кровли, полностью заменены инженерные наружные и внутренние коммуникации, установлены оборудование и медийные комплектации.
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