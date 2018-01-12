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Общество

Обновленный Государственный исторический музей откроется в марте

Открытие обновленного Государственного исторического музея, с ходом реконструкции которого Сооронбай Жээнбеков ознакомился сегодня, планируется на март 2018 года. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

По его данным, Сооронбай Жээнбеков рекомендовал дополнить экспозиции музея.

Как сообщили в отделе, по окончании реконструкции Исторический музей превратится в современный, отвечающий всем требованиям музей, где с помощью медиастанций и интерактивных столов можно будет получать более подробную информацию на нескольких языках. Уже завершены общие строительные работы, осталась работа по установке выставочных материалов и налаживанию освещения.

В здании проведен капитальный ремонт внутренних помещений — стен, кровли, полностью заменены инженерные наружные и внутренние коммуникации, установлены оборудование и медийные комплектации.

Ремонт прилегающей территории музея производится за счет управления по сотрудничеству и развитию при аппарате премьер-министра Республики Турции (ТИКА).

Как сообщается, учитывая, что в фондохранилищах музея недостаточно экспонатов по периодам Енисейского каганата и Кыргызского великодержавия, в основном содержание этих разделов раскрывается через экраны-медиастанции. Также изготовлены копии с ряда экспонатов, находящихся в музеях Российской Федерации.

Корректируют содержание более 30 медиастанций по всему музею. Каждая из них посвящена отдельной теме, которая передается через карты, фотографии, видео и снабжена текстами на кыргызском, русском, английском языках, сообщили в отделе.

Кроме этого, идет запись электронного аудиогида на кыргызском, русском, английском, немецком, арабском языках. В процессе корректировки находится содержание ряда разделов, размещенных в витринах.

В музее подключен wi-fi, который доступен семи тысячам пользователей одновременно.
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