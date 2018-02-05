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Общество

Отставки главы ГКНБ требуют митингующие около колонии № 47 в Бишкеке

В Бишкеке около исправительной колонии № 47 проходит митинг сторонников политических заключенных Бектура Асанова, Кубанычбека Кадырова и Эрнеста Карыбекова, являющихся члена движения «Эл уну».

По словам правозащитницы Зульфии Марат, основным требованием является отставка главы ГКНБ Абдиля Сегизбаева и предоставление лечения всем трем заключенным, объявившим голодовку.

«Дело Кубанычбека Кадырова, Бектура Асанова, Эрнеста Карыбекова и Дастана Сарыгулова длится два года. С нашей точки зрения, судебный процесс необоснованно закрыт. Доказательств их вины — ноль. Этот беспредел происходит два года. Голодовка — единственный способ протеста политзаключенных», — сказала Зульфия Марат.

Она добавила, что Бишкекский городской суд не дает встретиться заключенным с их родными. «Также горсуд не удовлетворил ни одно ходатайство во время судебных заседаний. Он не счел необходимым допросить руководителя следственной группы. Допрос свидетелей окончен. 2 февраля процесс проходил до 21.30, несмотря на плохое состояние Бектура Асанова. Его увезли, но процесс продолжили. Суды, вместо того, чтобы обеспечивать верховенство права, потакают прихотям власти», — добавила она.

Зульфия Марат напомнила, что Бектур Асанов объявил голодовку 30 января, Эрнест Карыбеков — 31 января, а Кубанычбек Кадыров — 1 февраля.

На митинг пришли и сторонники осужденного депутата Омурбека Текебаева. По словам экс-парламентария Асии Сасыкбаевой, его сторонники недовольны установкой видеонаблюдения в камере заключенного.
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