19:23
-10
USD 68.45
EUR 85.07
RUB 1.22
Общество

Кыргызстанец, пребывавший в коме в медцентре в Корее, скончался

Кыргызстанец, пребывавший в коме в медцентре в Корее, скончался, не приходя в сознание. Об этом ИА «24.kg» сообщили в посольстве КР в Республике Корея.

Сотрудники нашей дипломатической миссии продолжают разыскивать близких и друзей Валерия Анатольевича Кана, родившегося 11 февраля 1976 года.

Связаться с нашими дипломатами в Корее можно по номерам +8223790951 и +8223790952.

Номер сотового телефона для экстренных звонков +821058615475 (Акмарал Байчерикова, сотрудник посольства).  

Тело останется пока в морге больницы.
Ссылка:
просмотров: 1335
Версия для печати
Материалы по теме
В медицинском центре в Корее в коме находится кыргызстанец. Ищут его родных
Треть кыргызстанцев в Южной Корее работают нелегально
Как отмечают Новый год в разных странах
Самый большой в Азии паром класса люкс совершил первое плавание
Кыргызстанец занял второе место на московском фестивале нового дизайна
Кыргызстанцы принимают участие в проекте «Живая книга»
Кыргызстанец занял первое место на международном чемпионате по флористике в Сочи
В Бишкеке открылась выставка корейских художников
За мошенничество кыргызстанец предстанет перед судом в России
Главе корпорации Samsung грозит 12 лет тюрьмы
Популярные новости
Когда отступят морозы? Кыргызгидромет рассказал о&nbsp;погоде на&nbsp;февраль Когда отступят морозы? Кыргызгидромет рассказал о погоде на февраль
Погодные аномалии Бишкека. Какой январь в&nbsp;истории был самым холодным? Погодные аномалии Бишкека. Какой январь в истории был самым холодным?
Авария на&nbsp;ТЭЦ. Кто из&nbsp;чиновников и&nbsp;депутатов лоббировал интересы ТВЕА Авария на ТЭЦ. Кто из чиновников и депутатов лоббировал интересы ТВЕА
Новый блок ТЭЦ Бишкека включили в&nbsp;работу Новый блок ТЭЦ Бишкека включили в работу
Бизнес
Компания &laquo;KG&nbsp;ГРУПП&raquo; представила свою версию. Дольщиков никто не&nbsp;обманывал Компания «KG ГРУПП» представила свою версию. Дольщиков никто не обманывал
MegaCom дарит подарки на&nbsp;Shopping Fest Winter MegaCom дарит подарки на Shopping Fest Winter
Новая акция Мобильного оператора&nbsp;О!: красивые пары номеров для самых близких! Новая акция Мобильного оператора О!: красивые пары номеров для самых близких!
Электробытовая техника в&nbsp;рассрочку и&nbsp;без переплат Электробытовая техника в рассрочку и без переплат