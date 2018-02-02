Кыргызстанец, пребывавший в коме в медцентре в Корее, скончался, не приходя в сознание. Об этом ИА «24.kg» сообщили в посольстве КР в Республике Корея.

Сотрудники нашей дипломатической миссии продолжают разыскивать близких и друзей Валерия Анатольевича Кана, родившегося 11 февраля 1976 года.

Связаться с нашими дипломатами в Корее можно по номерам +8223790951 и +8223790952.

Номер сотового телефона для экстренных звонков +821058615475 (Акмарал Байчерикова, сотрудник посольства).

Тело останется пока в морге больницы.