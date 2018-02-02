В медицинском центре в Корее в коме находится кыргызстанец. Ищут его родных

В Южной Корее находится в коме кыргызстанец. Сотрудники нашей дипломатической миссии ищут его близких и друзей.

По данным Посольства Кыргызстана в Республике Корея, известны лишь его фамилия, имя и год рождения: Валерий Кан, родился 11 февраля 1976 года.

Он находится в Национальном медицинском центре в критическом состоянии, в коме. Валерий Кан поступил в стационар вчера без сознания. Диагноз: панкреатит.

Сотрудники посольства просят близких, друзей или знакомых позвонить по номерам +8223790951 и +8223790952.

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