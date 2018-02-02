Коллапс на лекарственном рынке прогнозируют в Кыргызстане. Об этом сегодня на выездной пресс-конференции ИА «24.kg» сообщил исполнительный директор Ассоциации «Партнерская сеть» Айбар Султангазиев.

По его словам, 15 февраля вступит в силу новый Закон «Об обращении лекарственных средств», но большинство подзаконных актов еще даже не внесли на рассмотрение правительства. «Пройдет 4-5 месяцев, будет просто коллапс. Старый закон не будет работать, а под новый нет нормативов. ПРООН не сможет завозить противотуберкулезные препараты — элементарно не сможет пересечь границу, а бизнес не будет регистрировать лекарственные средства. Не знаю, в интересах какой фарммафии это все происходит», — сказал Айбар Султангазиев.

У правительства было полгода, чтобы все эти НПА утвердить. Но ничего не сделано.

«Мы проверили заявление министра здравоохранения Талантбека Батыралиева о фармацевтической мафии, что это за мафия, где она сидит и на чем наживается. И выяснили, что проблемы закупок сохраняются как в медучреждениях, так и в самом Минздраве. Страна не может закупать очень многие лекарства, потому что их просто нет на рынке, не можем купить их и на внешнем рынке, поскольку они не зарегистрированы в КР. И диктуют цены монополисты», — добавил он.

При этом Айбар Султангазиев признал, что есть некоторое снижение цен, к примеру, для пациентов с пересаженными органами. «Один из необходимых препаратов подешевел с 10,5 тысячи сомов до 4,4 тысячи. Думаю, это благодаря нашему мониторингу», — отметил он.

Эксперт отдела правительства Анара Ешходжаева подчеркнула, что проблема с лекарствами стоит на повестке дня в республике из года в год, но и «во всем мире лекарственная политика — больной вопрос».