Раненный узбекскими пограничниками пастух вернулся в Кыргызстан

Раненного пограничниками на кыргызско-узбекской границе пастуха вернули в Кыргызстан. Об этом ИА «24.kg» сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ Погранслужбы КР.
Уточняется, что мужчина передан кыргызской стороне сегодня.
«Асана Усенбаева, раненного узбекистанскими пограничниками во время задержания на границе, встречали родственники, сотрудники полпреда правительства в Ошской области, территориальных подразделений МИД и ГКНБ, медики. Его сразу повезли в Ошскую областную больницу. Состояние здоровья Асана расценивается как удовлетворительное. По факту произошедшего каждая из сторон проводит расследование», — сообщили в Погранслужбе.
Напомним, житель Ала-Букинского района Джалал-Абадской области незаконно перешел кыргызско-узбекскую границу во время выпаса рогатого скота. Кыргызстанца обнаружил узбекский пограничный наряд, но он пытался убежать. Узбекская сторона уверяет, что военнослужащие применили оружие вынужденно.