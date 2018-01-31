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Общество

Сотрудники СБНОН МВД изъяли почти 19 килограммов спайса

Сотрудниками Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР пресечена деятельность организованной группы, занимающейся изготовлением и распространением синтетических наркотиков. У злоумышленников изъято 18,925 килограмма спайса. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

По ее данным, разработка организованной наркогруппировки, занимающейся изготовлением и распространением психотропных веществ в особо крупных размерах, велась длительное время. Установлено, что ее члены распространяли психотропные вещества в Кыргызстане и соседнем Казахстане путем контрабандного ввоза на его территорию.

«Накануне сотрудниками СБНОН при участии следственной службы УВД Ленинского района Бишкека проведена крупнейшая специальная спецоперация по перекрытию международного канала по поставке наркотиков и изобличению участников организованной группы. Так, 30 января в селе Орто-Сай задержан один из членов указанной группировки», — сообщила пресс-служба ведомства. У гражданина КР изъяли спайс в особо крупном размере.

По предварительным данным, на черном рынке стоимость изъятой партии наркотиков составляет около 19 миллионов сомов.

Пресс-служба МВД

Возбуждено уголовное дело по статье 247 (незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконные производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо прекурсоров) УК КР. В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия для установления и задержания всех участников наркогруппировки.
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