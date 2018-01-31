Авария на ТЭЦ. Готовить еду для пунктов обогрева никого не заставляли?

Готовить горячую еду для пунктов обогрева в Бишкеке никого не заставляли, заявила ИА «24.kg» вице-мэр столицы Айгуль Рыскулова.
Информация о том, что бюджетников заставляли готовить пищу и самостоятельно отвозить замерзающим бишкекчанам, появилась в социальных сетях.
«Нам это сообщение поступило вчера, мы начали его проверять и установили, что у нас нет 70-летних работников, которые могли бы что-то готовить. Мы несколько раз пытались установить, о какой сфере деятельности идет речь, но не смогли. Если это не фейковая информация, пусть этот человек к нам обратится и назовет организацию. Мы рассмотрим факт. Нам самим неприятно, поскольку никого не заставляли», — сказала вице-мэр.
«Помимо этого, акимам районов было разрешено использовать средства из фондов непредвиденных ситуаций. Чтобы кого-то заставляли... Это какой-то абсурд», — добавила Айгуль Рыскулова.
Что касается пунктов обогрева, изначально планировалось, что в палатках будет только горячий чай, а питание не предполагалось. Но горячую еду начали нести сами горожане, затем подключились организации, рестораны, бизнес.Айгуль Рыскулова
Несмотря на то что на улице немного потеплело, пункты обогрева пока продолжают работу.
Организовать в срочном порядке пункты обогрева с выдачей пледов для всех нуждающихся и горячим питанием поручил 27 января премьер-министр Сапар Исаков. В правительстве Кыргызстана сообщали, что на эти нужды выделены финансовые средства.