22:09
-6
USD 68.39
EUR 84.69
RUB 1.21
Общество

Авария на ТЭЦ. Готовить еду для пунктов обогрева никого не заставляли?

Готовить горячую еду для пунктов обогрева в Бишкеке никого не заставляли, заявила ИА «24.kg» вице-мэр столицы Айгуль Рыскулова.

Информация о том, что бюджетников заставляли готовить пищу и самостоятельно отвозить замерзающим бишкекчанам, появилась в социальных сетях.

«Нам это сообщение поступило вчера, мы начали его проверять и установили, что у нас нет 70-летних работников, которые могли бы что-то готовить. Мы несколько раз пытались установить, о какой сфере деятельности идет речь, но не смогли. Если это не фейковая информация, пусть этот человек к нам обратится и назовет организацию. Мы рассмотрим факт. Нам самим неприятно, поскольку никого не заставляли», — сказала вице-мэр.

Что касается пунктов обогрева, изначально планировалось, что в палатках будет только горячий чай, а питание не предполагалось. Но горячую еду начали нести сами горожане, затем подключились организации, рестораны, бизнес.

Айгуль Рыскулова
«Помимо этого, акимам районов было разрешено использовать средства из фондов непредвиденных ситуаций. Чтобы кого-то заставляли... Это какой-то абсурд», — добавила Айгуль Рыскулова.

Несмотря на то что на улице немного потеплело, пункты обогрева пока продолжают работу.

Организовать в срочном порядке пункты обогрева с выдачей пледов для всех нуждающихся и горячим питанием поручил 27 января премьер-министр Сапар Исаков. В правительстве Кыргызстана сообщали, что на эти нужды выделены финансовые средства.
Ссылка:
просмотров: 4379
Версия для печати
Материалы по теме
Смог над Бишкеком. Проблемы экологии обсудят на сессии горкенеша
Авария на ТЭЦ. В Бишкеке могут продлить школьные каникулы
Авария на ТЭЦ. В Бишкеке остаются без света жители спальных районов
Во всех поликлиниках Бишкека организованы дежурства врачей
Авария на ТЭЦ. Замерзших в Бишкеке разместили в отеле
Замерзнет ли мыльный пузырь на морозе? Чем заняться на холоде в Бишкеке
На реках в Бишкеке скопилась ледяная шуга
Погодные аномалии Бишкека. Какой январь в истории был самым холодным?
Пустят ли обычного прохожего погреться в офис в Бишкеке — эксперимент
Китаянка по имени Вера научилась у кыргызов жить и любить
Популярные новости
Когда отступят морозы? Кыргызгидромет рассказал о&nbsp;погоде на&nbsp;февраль Когда отступят морозы? Кыргызгидромет рассказал о погоде на февраль
Погодные аномалии Бишкека. Какой январь в&nbsp;истории был самым холодным? Погодные аномалии Бишкека. Какой январь в истории был самым холодным?
Авария на&nbsp;ТЭЦ. Кто из&nbsp;чиновников и&nbsp;депутатов лоббировал интересы ТВЕА Авария на ТЭЦ. Кто из чиновников и депутатов лоббировал интересы ТВЕА
Новый блок ТЭЦ Бишкека включили в&nbsp;работу Новый блок ТЭЦ Бишкека включили в работу
Бизнес
Абоненты MegaCom могут пользоваться &laquo;Одноклассниками&raquo; бесплатно Абоненты MegaCom могут пользоваться «Одноклассниками» бесплатно
7&nbsp;смартфонов с&nbsp;отличной камерой. Лучшие в&nbsp;O!Store 7 смартфонов с отличной камерой. Лучшие в O!Store
Удобны&nbsp;ли АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; для людей с&nbsp;ограниченными возможностями здоровья? Удобны ли АЗС «Газпромнефть» для людей с ограниченными возможностями здоровья?
MegaCom приглашает в&nbsp;новый фирменный салон в&nbsp;селе Кызыл-Адыр MegaCom приглашает в новый фирменный салон в селе Кызыл-Адыр