Авария на ТЭЦ. Готовить еду для пунктов обогрева никого не заставляли?

Готовить горячую еду для пунктов обогрева в Бишкеке никого не заставляли, заявила ИА «24.kg» вице-мэр столицы Айгуль Рыскулова.

Информация о том, что бюджетников заставляли готовить пищу и самостоятельно отвозить замерзающим бишкекчанам, появилась в социальных сетях.

«Нам это сообщение поступило вчера, мы начали его проверять и установили, что у нас нет 70-летних работников, которые могли бы что-то готовить. Мы несколько раз пытались установить, о какой сфере деятельности идет речь, но не смогли. Если это не фейковая информация, пусть этот человек к нам обратится и назовет организацию. Мы рассмотрим факт. Нам самим неприятно, поскольку никого не заставляли», — сказала вице-мэр.

Что касается пунктов обогрева, изначально планировалось, что в палатках будет только горячий чай, а питание не предполагалось. Но горячую еду начали нести сами горожане, затем подключились организации, рестораны, бизнес. Айгуль Рыскулова

«Помимо этого, акимам районов было разрешено использовать средства из фондов непредвиденных ситуаций. Чтобы кого-то заставляли... Это какой-то абсурд», — добавила Айгуль Рыскулова.

Несмотря на то что на улице немного потеплело, пункты обогрева пока продолжают работу.

Организовать в срочном порядке пункты обогрева с выдачей пледов для всех нуждающихся и горячим питанием поручил 27 января премьер-министр Сапар Исаков. В правительстве Кыргызстана сообщали, что на эти нужды выделены финансовые средства.