ТЭЦ Бишкека работает в штатном режиме, но пока теплее в квартирах не становится

ТЭЦ Бишкека работает в штатном режиме, заданный режим соблюдается.

Как рассказали ИА «24.kg» в ОАО «Бишкектеплосеть», температура воды на выходе с ТЭЦ по пяти веткам колеблется от 64 до 78 градусов. В среднем она составляет 69,8 градуса. Температура в сети поднялась незначительно.

Чтобы дома и квартиры прогрелись, необходимо время, так как помещения слишком долго находились без тепла и промерзли, пояснили в ОАО.

Накануне вечером премьер-министр принял решение рекомендовать ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности первого заместителя генерального директора ОАО «Электрические станции» Бердибека Боркоева и директора ТЭЦ Бишкека Омуркул уулу Нурлана.

Авария на столичной теплоцентрали произошла еще в пятницу, 26 января. Чиновники Энергохолдинга и мэр Бишкека заверяли горожан, что подачу тепла возобновят через короткое время. Однако подача тепла в дома горожан началась фактически на пятые сутки.