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Общество

Госипотека. Дом экономкласса в Нарыне достроят до конца года

В планах Государственной ипотечной компании — строительство жилья экономкласса. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель правления ОАО «ГИК» Бактыбек Шамкеев.

По его словам, начали эту работу с Нарына в сентябре 2017-го. «До конца 2018-го планируем завершить строительство 60-квартирного жилого дома и запустить механизм аренды с последующим выкупом. Такое же жилье, только 135-квартирный дом, строят в «Тунгуче» в Бишкеке. Надеемся, что в начале 2019-го введем его в эксплуатацию», — сказал Бактыбек Шамкеев.

Как только решится вопрос финансирования жилья экономкласса в других регионах, начнут строительство и там. Проекты готовы для Таласа, Баткена, Каракола и Джалал-Абада.

«В 2018 году планируем освоить примерно миллиард сомов по кредитованию работников бюджетной сферы. В рамках тех средств, которые поступят за счет продажи ипотечных ценных бумаг, планируем привлечь кредиты для небюджетников», — отметил Бактыбек Шамкеев.

«В этом же году запустится финансирование кредитов небюджетникам по линии KfW (Германского банка развития) во всех регионах, кроме Бишкека и Оша. Цель этой программы — развивать строительство нового жилья в регионах. В столице и Оше достаточно предложений, а в областях большой спрос, и граждане, попавшие в программу «Доступное жилье», не всегда имеют возможность найти подходящее жилье на первичном рынке», — пояснил Бактыбек Шамкеев.
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