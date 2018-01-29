Центр по противодействию пыткам: Текебаеву установили камеру без его разрешения

Глава Национального центра по предупреждению пыток Нурдин Сулайманов посетил осужденного депутата парламента Омурбека Текебаева в колонии № 47. Об этом он сообщил ИА «24.kg».

По его словам, в НЦПП обратилась супруга заключенного Айгуль Текебаева. «Она сообщила, что камеры видеонаблюдения в помещении, где он содержится, установили без его спроса. Сам заключенный в разговоре со мной подтвердил это», — рассказал глава центра.

По словам Омурбека Текебаева, администрация колонии сначала установила видеонаблюдение и только через три дня уведомила его об этом. Нурдин Сулайманов

«Он подписал уведомление, но в тот же момент написал обращение, где просил снять с него наблюдение. Омурбек Текебаев объяснил, что он не является осужденным на пожизненное лишение свободы, поэтому не хочет, чтобы в его камере было установлено видеонаблюдение», — рассказал Нурдин Сулайманов.

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Глава Наццентра рассказал и о режиме содержания осужденного. «Омурбек Текебаев выходит на прогулку три раза в неделю, хотя по закону должен ежедневно. Кроме того, заключенный просит, чтобы его госпитализировали в Национальный центр кардиологии, где специалисты изучат динамику его сердечных заболеваний. Сейчас ГСИН занимается этим вопросом», — отметил глава центра.

Представитель пресс-службы ГСИН Александр Никсдорф прокомментировал установку видеокамеры так: «В законе не написано, что на установку видеокамеры нужно согласие осужденного. В законе прописано, что видеонаблюдение устанавливается по усморению администрации».

Что касается госпитализации, Александр Никсдорф отметил, что речи о переводе заключенного из колонии в больницу нет.

Речи о госпитализации не было. Депутаты лишь просили обследовать его в больнице. Сейчас вопрос рассматривается. Возможно, для обследования экс-парламентария врачи приедут в колонию. Александр Никсдорф

Напомним, в камере осужденного экс-депутата Жогорку Кенеша Омурбека Текебаева установили видеонаблюдение.

