Центр по противодействию пыткам: Текебаеву установили камеру без его разрешения

Глава Национального центра по предупреждению пыток Нурдин Сулайманов посетил осужденного депутата парламента Омурбека Текебаева в колонии № 47. Об этом он сообщил ИА «24.kg».
По его словам, в НЦПП обратилась супруга заключенного Айгуль Текебаева. «Она сообщила, что камеры видеонаблюдения в помещении, где он содержится, установили без его спроса. Сам заключенный в разговоре со мной подтвердил это», — рассказал глава центра.
По словам Омурбека Текебаева, администрация колонии сначала установила видеонаблюдение и только через три дня уведомила его об этом.Нурдин Сулайманов
«Он подписал уведомление, но в тот же момент написал обращение, где просил снять с него наблюдение. Омурбек Текебаев объяснил, что он не является осужденным на пожизненное лишение свободы, поэтому не хочет, чтобы в его камере было установлено видеонаблюдение», — рассказал Нурдин Сулайманов.
Представитель пресс-службы ГСИН Александр Никсдорф прокомментировал установку видеокамеры так: «В законе не написано, что на установку видеокамеры нужно согласие осужденного. В законе прописано, что видеонаблюдение устанавливается по усморению администрации».
Что касается госпитализации, Александр Никсдорф отметил, что речи о переводе заключенного из колонии в больницу нет.
Речи о госпитализации не было. Депутаты лишь просили обследовать его в больнице. Сейчас вопрос рассматривается. Возможно, для обследования экс-парламентария врачи приедут в колонию.Александр Никсдорф
Напомним, в камере осужденного экс-депутата Жогорку Кенеша Омурбека Текебаева установили видеонаблюдение.