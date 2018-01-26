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Общество

Когда отступят морозы? Кыргызгидромет рассказал о погоде на февраль

В феврале аномально высоких температур воздуха не предвидится. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Кыргызгидромете.

Отмечается, что с 30 января сильные морозы начнут отступать, но температура останется минусовой — до минус 10 градусов.

В феврале показатели будут на уровне многолетней нормы. Экстремальных температур не ожидается. В Чуйской и Таласской областях температура воздуха ночью будет колебаться от +1 градуса до −5...−10 градусов. На юге республике погода будет такой же. Днем воздух прогреется до +5...+15 градусов.

В Нарынской области морозы сохранятся и в феврале. Ночью температура будет колебаться от −13...−18 градусов, в отдельные дни — до −25 градусов, днем — от −3 до −8 градусов.
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