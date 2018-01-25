Текебаев против Атамбаева. Лингвисты нашли новое определение слову «сасык»

Юристы партии «Ата Мекен» получили экспертное заключение на высказвания бывшего президента Алмазбека Атамбаева по поводу политической организации.

Адвокаты рассказали ИА «24.kg», о чем говорится в документе и какие именно выводы сделали лингвисты. По мнению экспертов, представители партии «Ата Мекен» сами виноваты в том, что Алмазбек Атамбаев обозвал их, но он имел в виду не политическую организацию.

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«Речь о митинге партии в конце февраля, когда ГКНБ задержал нашего лидера Омурбека Текебаева. Один из лозунгов гласил: «Руки прочь от Ата Мекена». Бывший глава государства якобы тогда решил, что речь об отечестве в целом, а не о конкретной партии, поэтому так резко и высказался. Социалистам следовало конкретнее писать митинговые слоганы. Что же скасается слова «сасык», так оно не оскорбительное и означает в данном контексте «грязный», а не «вонючий». Кроме того, ответчик не указывал, употребляя это слово, именно на партию «Ата Мекен», — рассказала юрист Таалайгуль Токтакунова.

Заседание суда по иску партии «Ата Мекен» к бывшему главе государства назначено на 7 февраля.

Президент Атамбаев 6 марта 2017 года вручал государственные награды по итогам Года истории и культуры. Он выступил перед собравшимися с речью, в которой и прозвучали фразы «вонючая партия», «поддерживая своего старшего брата — мародера»...

В «Ата Мекене» посчитали, что эти слова адресованы социалистам и Омурбеку Текебаеву, и подали иск в суд.

Ранее Национальная академия наук Кыргызстана отказалась проводить экспертизу слова «сасык». В академии пояснили, что у них нет лингвистов-экспертов.