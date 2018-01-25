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Общество

Текебаев против Атамбаева. Лингвисты нашли новое определение слову «сасык»

Юристы партии «Ата Мекен» получили экспертное заключение на высказвания бывшего президента Алмазбека Атамбаева по поводу политической организации.

Адвокаты рассказали ИА «24.kg», о чем говорится в документе и какие именно выводы сделали лингвисты. По мнению экспертов, представители партии «Ата Мекен» сами виноваты в том, что Алмазбек Атамбаев обозвал их, но он имел в виду не политическую организацию.

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«Речь о митинге партии в конце февраля, когда ГКНБ задержал нашего лидера Омурбека Текебаева. Один из лозунгов гласил: «Руки прочь от Ата Мекена». Бывший глава государства якобы тогда решил, что речь об отечестве в целом, а не о конкретной партии, поэтому так резко и высказался. Социалистам следовало конкретнее писать митинговые слоганы. Что же скасается слова «сасык», так оно не оскорбительное и означает в данном контексте «грязный», а не «вонючий». Кроме того, ответчик не указывал, употребляя это слово, именно на партию «Ата Мекен», — рассказала юрист Таалайгуль Токтакунова.

Заседание суда по иску партии «Ата Мекен» к бывшему главе государства назначено на 7 февраля.

Президент Атамбаев 6 марта 2017 года вручал государственные награды по итогам Года истории и культуры. Он выступил перед собравшимися с речью, в которой и прозвучали фразы «вонючая партия», «поддерживая своего старшего брата — мародера»...

В «Ата Мекене» посчитали, что эти слова адресованы социалистам и Омурбеку Текебаеву, и подали иск в суд.

Ранее Национальная академия наук Кыргызстана отказалась проводить экспертизу слова «сасык». В академии пояснили, что у них нет лингвистов-экспертов.
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