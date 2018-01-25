В Кыргызстане начался судебный процесс по делу о гибели Темира Джумакадырова

В Московском районном суде начался процесс по делу о гибели вице-премьер-министра Темира Джумакадырова.

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Подсудимый Таалайбек уулу Афтандил сообщил, что ему 25 лет, он проживает в селе Чалдовар Чуйской области. Ранее был осужден Каиндинским районным судом по статье «Незаконное предпринимательство». В 2016 году его приговорили к выплате штрафа.

Суд разъяснил сторонам защиты и потерпевших их права.

Напомним, 7 октября прошлого года автомобиль «Тойота Ленд Крузер», в котором находились вице-премьер-министр Темир Джумакадыров, его помощник Нурлан Джамгырчиев и водитель Нурбек Муканов, на трассе Бишкек — Кара-Балта в селе Садовом попал в ДТП. Все трое погибли.