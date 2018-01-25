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Общество

В Кыргызстане ужесточили наказание за вождение авто в пьяном виде

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал сегодня поправки в Уголовный кодекс. Они предусматривают ужесточение наказания за вождение в пьяном виде и увеличение штрафа в три раза для автолюбителей, нанесших тяжкий вред здоровью пешехода. О деталях законопроекта рассказал ИА «24.kg» его автор Дастан Бекешев.

По его словам, если шофер совершил аварию, будучи пьяным, и есть пострадавшие, он должен понести наказание — от 8 до 12 лет тюрьмы. «Если, к примеру, водитель маршрутки или автобуса попал в ДТП, стал его виновником и при проведении экспертизы обнаружится, что он в алкогольном или наркотическом опьянении, то оштрафуют на крупную сумму нарколога. Сейчас размер взыскания — 10 тысяч сомов. Это его обязанность проверять досконально авто, предназначенное для перевозки пассажиров», — сказал нардеп.

Если же окажется, что водитель не справился с управлением, потому что транспорт был не в порядке, то штраф заплатит механик. Тройной, естественно.

Дастан Бекешев

Он пояснил, в случае если в ДТП пострадал пешеход, то в зависимости от тяжести травм виновник аварии, то есть водитель, должен будет возместить ущерб ему полностью и заплатить тройной штраф.
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