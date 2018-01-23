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Общество

Комитет Жогорку Кенеша утвердил кандидатуру посла Кыргызстана в Кувейте

Сегодня комитет Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности утвердил кандидатуру Самаргуль Адамкуловой на пост посла Кыргызстана в Кувейте.

Отметим, вопрос рассматривался за закрытыми дверями по предложению министра иностранных дел Эрлана Абдылдаева.

Самаргуль Адамкуловой 48 лет, она выпускница Ленинградского государственного университета. С 2015 года работала Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызстана в Индии, Чрезвычайным и Полномочным Послом КР в Народной Республике Бангладеш и Федеративной Демократической Республике Непал по совместительству.

Ранее послом Кыргызстана в Кувейте был брат президента Жусупбек Шарипов, который с осени руководит дипмиссией страны в Украине.
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