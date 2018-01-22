ГСИН: Срок отбытия наказания члену ОПГ Самарбеку Жолдошеву сократил суд

Срок отбытия наказания члену ОПГ Самарбеку Жолдошеву сократил суд. Об этом сообщила пресс-служба ГСИН.

Уточняется, что Жолдошева осудил 31 марта 2016 года Первомайский районный суд за неправомерное завладение автомобилем, похищение человека и вымогательство на 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

«При сложении наказаний по совокупности преступлений дни нахождения в предварительном заключении (10 месяцев 28 дней) ему зачли как день за два. Суд также применил две амнистии. Неотбытый срок наказания осужденному сократили на треть, то есть на 2 года 8 месяцев 21 день», — отметили в службе.

«10 ноября 2017 года администрация колонии №3 представила осужденного в суде на перевод в колонию-поселение. Далее материалы на перевод направили в прокуратуру по надзору за соблюдением законов в органах и учреждениях УИС на изучение. 19 января они рассмотрены Ысык-Атинским районным судом, по решению которого осужденного С. Жолдошева перевели в колонию-поселение на неотбытый срок — 4 года и 4 месяца», — сообщили в ГСИН.