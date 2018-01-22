00:32
-5
USD 69.34
EUR 85.18
RUB 1.23
Общество

ГСИН: Срок отбытия наказания члену ОПГ Самарбеку Жолдошеву сократил суд

Срок отбытия наказания члену ОПГ Самарбеку Жолдошеву сократил суд. Об этом сообщила пресс-служба ГСИН.

Уточняется, что Жолдошева осудил 31 марта 2016 года Первомайский районный суд за неправомерное завладение автомобилем, похищение человека и вымогательство на 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

«При сложении наказаний по совокупности преступлений дни нахождения в предварительном заключении (10 месяцев 28 дней) ему зачли как день за два. Суд также применил две амнистии. Неотбытый срок наказания осужденному сократили на треть, то есть на 2 года 8 месяцев 21 день», — отметили в службе.

«10 ноября 2017 года администрация колонии №3 представила осужденного в суде на перевод в колонию-поселение. Далее материалы на перевод направили в прокуратуру по надзору за соблюдением законов в органах и учреждениях УИС на изучение. 19 января они рассмотрены Ысык-Атинским районным судом, по решению которого осужденного С. Жолдошева перевели в колонию-поселение на неотбытый срок — 4 года и 4 месяца», — сообщили в ГСИН.
Ссылка:
просмотров: 1248
Версия для печати
Материалы по теме
Экс-директора спортивной школы в Караколе восстановили. Спортсмены против
Адвокаты Омурбека Текебаева обжалуют решение суда по иску к Абдилю Сегизбаеву
Юрист рассказал, кто подставил таксиста, обвиняемого в торговле наркотиками
Мать таксиста, подозреваемого в наркоторговле, просит защиты у президента
Дело о подрыве прокурорской машины. Подсудимого госпитализировали
Члена ОПГ Жумагулова к досрочному освобождению представил начальник колонии
Мавлян Аскарбеков еще не решил, будет ли извиняться перед Дастаном Бекешевым
Верховный суд обязал Мавляна Аскарбекова извиниться перед депутатом в Facebook
Генподрядчика реконструкции ипподрома к Всемирным играм кочевников осудили
Дело об убийстве 12-летнего мальчика в Оше передано в суд
Популярные новости
На&nbsp;митинге в&nbsp;центре Бишкека жители Чуйской области требуют трансформации земли На митинге в центре Бишкека жители Чуйской области требуют трансформации земли
Письмо с&nbsp;зоны. Омурбека Текебаева стыдят и&nbsp;призывают быть мужчиной Письмо с зоны. Омурбека Текебаева стыдят и призывают быть мужчиной
Сколько стоит паспорт гражданина Кыргызстана на&nbsp;самом деле Сколько стоит паспорт гражданина Кыргызстана на самом деле
Реакция ГУОБДД на&nbsp;сообщения в&nbsp;WhatsApp. Мы&nbsp;проверили, как это работает Реакция ГУОБДД на сообщения в WhatsApp. Мы проверили, как это работает
Бизнес
Будь всегда на&nbsp;связи с&nbsp;интернет-роумингом от&nbsp;MegaCom Будь всегда на связи с интернет-роумингом от MegaCom
Впервые в&nbsp;Кыргызстане&nbsp;&mdash; карта World Elite Mastercard Впервые в Кыргызстане — карта World Elite Mastercard
Получи бесплатные минуты и&nbsp;Интернет от&nbsp;MegaCom! Получи бесплатные минуты и Интернет от MegaCom!
Не&nbsp;пропустите! Акции и&nbsp;бонусы в&nbsp;магазинах O!Store Не пропустите! Акции и бонусы в магазинах O!Store