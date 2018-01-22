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Общество

Начальник еще одной колонии похлопотал об освобождении члена ОПГ

Самарбек Жолдошев, по оперативным данным МВД, являющийся приближенным недавно досрочно освобожденного активного члена ОПГ Чингиза Жумагулова, переведен в колонию-поселение. Соответствующее решение принял Ысык-Атинский районный суд. Об этом сообщил «Азаттык».

По данным журналистов, председатель Ысык-Атинского районного суда Марат Какулькулов сообщил, что решение принято 19 января на основании представления начальника исправительной колонии № 3.

Самарбек Жолдошев был осужден на 10 лет лишения свободы в 2016 году — по обвинению в тяжких преступлениях, таких как вымогательство, похищение человека, завладение транспортным средством.

17 января Ленинский районный суд Бишкека по представлению начальника ИК № 47 условно-досрочно освободил Чингиза Жумагулова, известного в криминальном мире по прозвищу Доо.

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Чингиза Жумагулова осудили на 18 лет лишения свободы за соучастие в убийстве, применение насилия в отношении представителя власти, хулиганство и создание преступной группировки. Приговор вынес Первомайский районный суд Бишкека 6 января 2017 года. Его адвокаты обжаловали приговор в Бишкекском городском суде, который сократил срок до 13 лет. Согласно решению Верховного суда, Жумагулов был приговорен к 7 годам лишения свободы.

Члена организованной преступной группировки Чингиза Жумагулова к досрочному освобождению представил начальник колонии № 47.  Постановлением Верховного суда от 13 декабря прошлого года Жумагулов оправдан по статьям «Покушение на убийство», «Организация преступного сообщества», а также «Соучастие в преступлении» УК КР.
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