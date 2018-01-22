Новый мусорный полигон. Мэрия бойкотирует проект и не хочет объяснять почему

В мэрии Бишкека не смогли рассказать, почему бойкотируют деньги Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

После публикации ИА «24.kg» «Завод по переработке мусора под вопросом. Мэрия бойкотирует 22 миллиона от ЕБРР» редакция обратилась за комментариями к вице-мэру Эркину Исакову, курирующему данный вопрос. Чиновник отказался от комментариев и пообещал представить информацию в письменном виде. Но и этого сделано не было.

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Лишь после официального письменного запроса агентства чиновники прислали информацию. Однако они не ответили ни на один из вопросов, в частности, почему мэрия бойкотирует грант и кредит ЕБРР; зачем чиновники добивались получения денег, если не в состоянии распорядиться ими; какую сумму штрафных санкций должна выплатить кыргызская сторона, а также кто и когда рекультивирует старый полигон и построит новый, если ЕБРР заморозит проект.

В муниципалитете предоставили лишь общую, всем известную информацию о проекте: «Мэрия Бишкека реализует проект «Улучшение системы управления твердыми отходами» в соответствии с кредитным и грантовым соглашениями с ЕБРР».

Целью проекта является улучшение экологической ситуации через рекультивацию городской свалки, строительство нового полигона и мусоросортировочного завода. МП «Бишкекский санитарный полигон»

«Новый полигон расположится рядом со старой городской свалкой. Он будет построен в течение двух лет. Для безопасного захоронения отходов и защиты окружающей среды предусмотрено строительство специальной ячейки, конструкция которой исключит возможное загрязнение вод. Все работы будут выполнены по всем экологическим и технологическим стандартам, принятым и работающим в европейских странах», — говорится в ответе чиновников.