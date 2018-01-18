Минсоцразвития опровергает слова депутата об усыновлении маленьких девочек

Министерство труда и социального развития опровергает слова члена парламентской фракции СДПК Ирины Карамушкиной относительно усыновления воспитанниц Чуйского дома-интерната, расположенного в Токмаке.

Ирина Карамушкина сегодня на заседании Жогорку Кенеша рассказала, как детей усыновили против их воли, отдав семье иностранцев.

По данным депутата, руководство Чуйского дома-интерната, расположенного в Токмаке, пыталось при содействии высокопоставленных чиновников из курирующего усыновление отдела Министерства социального развития и представителей одной из НПО передать двух маленьких сестер американской семье. Однако их хотела усыновить супружеская пара из Кыргызстана.

По словам депутата, когда потенциальные приемные родители приезжали навестить девочек, директор дома-интерната и ее заместители говорили, что девочек нет, они в больнице. На самом деле сестры были в интернате. Их прятали. Ирина Карамушкина потребовала возбуждения уголовного дела.

В Министерстве труда и социального развития представили иную версию.

По данным ведомства, семья (граждане Кыргызстана, которые обратилась к депутату ЖК), изъявившая желание удочерить девочек, была постановлена на учет 20 декабря 2017 годав качестве кандидатов в усыновители Управлением социального развития Ленинского района Бишкека.

21 декабря супружеская пара обратилась в Управление социального развития Чуйского района, где по итогам рассмотрения заявления 25 декабря 2017 года им выдали направление на встречу с девочками. Однако на четвертый день дети отказались от приемных родителей.

Чиновники из Министерства труда и социального развития 9 января организовали встречу с семьей представителей Управления социального развития Чуйского района, Чуйской школы-интерната, а также директора ОФ «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубековой. Они выслушали жалобы потенциальных усыновителей к руководству интерната и управления соцразвития Чуйского района. Муж и жена сказали, что очень хотят удочерить сестер и просили рассмотреть их заявление еще раз.

Министерство поручило вновь рассмотреть их прошение и разрешить посещать девочек без сопровождения соцработников и представителей дирекции интерната.

После нескольких посещений девочек и налаживания с ними контакта комиссия по делам детей при Чуйской районной государственной администрации 15 января передала девочек под предварительную опеку этой семье.

В Минсоцразвития отметили, что заявление от иностранных граждан на встречу с девочками имелось, но им отказали. То есть слова Ирины Карамушкиной, что детей прятали, куда-то специально вывозили и хотели чуть ли не насильно передать американцам, не соответствуют дейсвтительности.

Кыргызстан с 1 ноября 2016 года является членом Конвенции о защите детей и сотрудничестве в отношении международного усыновления. Согласно ей и законодательству Кыргызстана, процесс усыновления детей иностранцами происходит в несколько этапов. Окончательное решение об усыновлении иностранцами принимает суд.

В Кыргызстане приоритет на национальное усыновление, поэтому за 9 месяцев 2017 года граждане КР усыновили 515 детей, еще около тысячи детей передали под опеку, а под международное усыновление попали всего 10 детей.

Все дети, усыновленные иностранными гражданами, поставлены на учет в посольства Кыргызстана. Министерству труда и социального развития представляются отчеты об условиях их жизни и воспитания.