Прорыв блокады Ленинграда. В Бишкеке прошел митинг-реквием

Сегодня на территории всего постсоветского пространства отмечают день прорыва блокады Ленинграда. В Бишкеке торжественное мероприятие состоялось в парке Победы у памятника блокадникам Ленинграда.

На холоде

«Блокада Ленинграда — трагическая и героическая страница нашей истории. История не знает больше такого случая, чтобы город, окруженный врагом, не только не сдался, но жил, работал и сражался», — сказал, выступая перед ветеранами ВОВ и блокадниками Ленинграда, председатель Бишкекского городского кенеша Алмаз Кененбаев.

Несмотря на холод, на митинг пришло довольно много людей. Большинство из них молодежь — студенты факультетов истории — и школьники. Для приглашенных ветеранов, а их уже не так много (около двадцати человек), сотрудники акимиата Октябрьского района заботливо расставили стулья.

Кроме чиновников мэрии Бишкека, с поздравительной речью выступили Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Кыргызстане Андрей Крутько и председатель Общества блокадников Ленинграда Анна Кутанова.

Анна Кутанова рассказала, что Общество блокадников было создано 20 лет назад, и выразила надежду в скором времени увидеть в этом обществе и молодежь.

ИА «24.kg» не раз писало о судьбе этой женщины и ее настойчивости в деле создания мемориала, посвященного блокадникам. Сегодня она напомнила свою историю. Когда началась война, ей было 10 лет. А во время блокады из Ленинграда эвакуировали в первую очередь детей и женщин. Но мать Анны Кутановой решила, что они останутся в городе.

Воспоминания о суровых днях

«Мужчины ушли на фронт. Женщины работали на предприятиях. На долю подростков тоже выпало немало забот. Мы расчищали чердаки от всякого хлама, заполняли их бочками с водой и ящиками с песком. Дежурили на этих чердаках», — вспоминает Анна Алексеевна.

Чердаки служили наблюдательными вышками. Оттуда подростки охраняли город. Если где-то падала вражеская бомба или разрывался снаряд, бежали туда, водой из бочек и песком тушили пожары, откапывали людей, засыпанных обломками зданий, оказывали им помощь, ликвидировали аварии, вызванные бомбежками и обстрелом.

Еще совсем девчонкой Анна Алексеевна работала связистом. Принимала донесения по телефону от различных организаций и под обстрелом и бомбежкой бежала, чтобы донести сообщение до адресата.

«Положение было просто кошмарное во время блокады. Мы чувствовали, как качается дом, видели, как летят стекла, ощущали, как земля уходит из-под ног, она как будто бы плыла. Все это я знаю, все это я прочувствовала, все это помню и теперь. Это ад кромешный. А самое страшное, конечно, — голод. На семью нам выдавали 500 граммов хлеба и больше ничего. Этот хлеб мама делила на завтрак, обед и ужин мне, сестре и себе. Папа служил в местной противовоздушной обороне и жил в казарме. Бывало, то суп нам принесет, то кусочек хлеба. В 1942 году папа умер», — рассказывает Анна Кутанова.

Во время прорыва блокады ее мать уже была тяжело больна. Почти при смерти. И такой была не только она, почти весь город.

В городе всегда была атмосфера патриотизма. Удивительный патриотизм. Все люди из последних сил пытались сохранить Ленинград. Анна Кутванова

В Кыргызстане Анна Алексеевна оказалась после окончания института. Ее направили на работу в Министерство финансов, несмотря на то что она окончила педагогический и должна была преподавать. Она считает, что это подстроил ее супруг. С Асанбеком Кутановым она познакомилась в Ленинграде, где он учился в техникуме. После окончания он сделал любимой предложение и вернулся на родину. Позже по направлению приехала и Анна Алексеевна. Сегодня у нее двойной праздник. День прорыва блокады и день рождения.

Немного истории

Блокада Ленинграда (ныне Санкт-Петербург) во время Великой Отечественной войны длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Блокадное кольцо было прорвано спустя 872 дня в ходе наступательной операции «Искра».

После того, как разбомбили склады, в городе почти совсем не осталось продуктов. Единственным путем сообщения через некоторое время стала дорога жизни, которую проложили по льду Ладожского озера. В Ленинграде начался массовый голод, усугубленный особенно суровой первой блокадной зимой, проблемами с отоплением и транспортом, сотни тысяч жителей погибли.