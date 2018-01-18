В Кыргызстане предлагают отменить НДС на ввоз кормов для птицы

Фермеры Кыргызстана смогут получить от государства субсидии на птицеводство. Проект постановления вынесли на общественное обсуждение.

В 2016 году из девяти наименований продуктов продовольственной безопасности полная самообеспеченность за счет внутреннего производства достигнута только по трем традиционным видам продовольствия. Это картофель, овощи и фрукты, молоко и молочные продукты.

Мясо домашней птицы ввозится из третьих стран, из стран ЕАЭС ввозят лишь 2 процента от потребления страны. Кыргызстанцы потребляют 94 процента импортного куриного мяса. Отечественное птицеводство находится в критическом состоянии.

На поддержку птицефабрик планируется выделить из бюджета 1,4 миллиарда сомов.

Годовая обеспеченность яйцом за счет собственного производства в среднем в республике составляет 46-56 процентов. Большой наплыв импортируемого из Казахстана и Россиии яйца и его низкая демпинговая цена привели к банкротству местных производителей этого товара.

Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации предлагает отменить НДС на ввоз импортного корма, биодобавок, премиксов для птицеводства, выделить поливные и богарные земли по заявкам птицефабрик для производства кормов.

Кроме того, птицефабрики смогут получить кредиты под 7-10 процентов годовых на 3 года с условием возвратности со второго года.