Кто поджег кафе родственников Омурбека Бабанова? Милиция задержала подозреваемых

В селе Бостери Иссык-Кульской области задержали двоих подозреваемых в поджоге кафе «Осьминог». Об этом сообщил журналистам начальник Третьего управления Службы криминальной милиции МВД Таштан уулу.

По его словам, задержанных подозревают в давлении на владельцев кафе и вымогательстве у них крупных сумм денег.

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При обыске в домах подозреваемых обнаружены наркотические средства и боеприпасы. По этому факту возбуждено отдельное уголовное дело. Задержанные водворены в ИВС. По словам Нурлана Таштан уулу, они состоят на учете МВД как члены ОПГ.

«Кафе «Осьминог» принадлежит сестре Омурбека Бабанова. Мой дом находится неподалеку. От взрывной волны огонь распространился на другие коттеджи. Мы спросили у охраны, могла ли произойти утечка газа. Нам ответили, что все было опечатано, здание сдано под охрану. Когда кафе взорвалось, было ощущение, что взорвали бомбу», — ранее прокомментировал в соцсетях фото пожара Турат Исалиев.