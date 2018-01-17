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Общество

Генподрядчика реконструкции ипподрома к Всемирным играм кочевников осудили

Генерального подрядчика реконструкции ипподрома в Чолпон-Ате к первым Всемирным играм кочевников в 2014 году осудили. Об этом ИА «24.kg» сообщили в канцелярии Бишкекского городского суда.

По их данным, глава ОсОО «Темир танк» Эркин Мергенбаев получил шесть лет тюрьмы с конфискацией имущества. Его признали виновным в контрабанде и уклонении от уплаты таможенных пошлин.

Отметим, в 2014 году возглавляемая Эркином Мергенбаевым компания получила заказ на строительство ипподрома. Позже он обвинил государство в отказе платить за выполненную работу.

По данным МВД, Эркин Мергенбаев в 2014 году ввез в республику пластиковые сиденья на крупную сумму, сокрыв товар от таможенного контроля, без уплаты сборов в бюджет. Ущерб, по предварительным данным, составил более 1 миллиона 570 тысяч сомов.
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