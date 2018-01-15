Октябрьский районный суд начнет рассматривать дело Канжара Кадыралиева заново

Октябрьский районный суд начнет рассматривать дело экс-работника Ошской прокуратуры Канжара Кадыралиева заново. Об этом ИА «24.kg» сообщил юрист, представляющий интересы потерпевших, Азис Турдалиев.

По его словам, адвокаты Кадыралиева отозвали надзорную жалобу из Верховного суда. Ранее они ходатайствовали о возвращении дела на доследование. Судья Октябрьского суда Кымбат Архарова удовлетворила это прошение. Отметим, что процесс подходил к завершению и должны были начаться прения сторон.

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Защита бывшего прокурорского работника и он сам также просили возбудить уголовное дело в отношении депутата парламента Жанара Акаева. По словам адвоката, в ходе допроса Кадыралиев рассказал, что Жанар Акаев вымогал деньги у его родственников и пытался «давить» на судей.

Сам Жанар Акаев называет это обвинение абсурдным и считает, что подсудимый просто с ним сводит счеты из-за репортажа про «оборотней-прокуроров» в эфире радио «Азаттык».

Напомним, в 2014 году несколько человек обратились с жалобами на действия сотрудника Ошской прокуратуры Канжара Кадыралиева. По факту проверки в отношении него было возбуждено уголовное дело по статьям «Вымогательство», «Хулиганство» и «Самоуправство».

Кадыралиев скрывался от органов следствия и явился с повинной в марте 2015 года. Он был заключен под стражу в СИЗО-1. Но в конце 2015 года по решению Верховного суда был освобожден из-под стражи и переведен на домашний арест.