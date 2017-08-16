Дело Канжара Кадыралиева отправлено на доследование

Дело экс-сотрудника прокуратуры Оша Канжара Кадыралиева отправлено на доследование. Об этом ИА «24.kg» сообщил его адвокат Икрамидин Айткулов.

По его словам, это было ходатайство защиты, и Октябрьский районный суд Бишкека его удоволетворил. Отметим, что процесс фактически подходил к завершению. Должны были начаться прения сторон. Но юристы, представляющие интересы Кадыралиева, выступили с прошением — отправить дело на доследование для восполнения пробелов следствия.

Защита бывшего прокурорского работника и он сам также просили возбудить уголовное дело в отношении депутата парламента Жанара Акаева. По словам адвоката, в ходе допроса Кадыралиев рассказал, что Жанар Акаев вымогал деньги у его родственников и пытался «давить» на судей.

Сам Жанар Акаев называет это обвинение абсурдным и считает, что подсудимый просто с ним сводит счеты из-за репортажа про «оборотней-прокуроров» в эфире радио «Азаттык».

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Напомним, в 2014 году несколько человек обратились с жалобой на действие сотрудника Ошской прокуратуры Канжара Кадыралиева. По факту проверки в отношении него было возбуждено уголовное дело по статьям «Вымогательство», «Хулиганство» и «Самоуправство».

Кадыралиев скрывался от органов следствия и явился с повинной в марте 2015 года. Он был заключен под стражу в СИЗО-1. Но в конце 2015 года по решению Верховного суда был освобожден из-под стражи и переведен на домашний арест.