Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 15 января пасмурно и снег. Воздух прогреется от −4 до 0 градусов. Наиболее сильные осадки ожидаются с полудня до вечера. День увеличился до 9 часов 22 минут: восход Солнца в 8.30, заход в 17.52.

Памятные даты

В городе Ош создана русско-туземная школа

Это одна из школ начального образования, открытая в 1887 году русской администрацией Туркестанского края для обучения детей местного населения в XIX веке.

В ней создана библиотека, которая стала первой организованной до революции на юге Кыргызстана. Ее создали старшие аксакалы города Оша Султан Таирбаев и его брат Кудрат Таирбаев.

Люди, которые меняли мир

Родился Тологон Касымбеков

15 января 1931 года в селе Ак-Джол (Аксыйский район) родился кыргызский советский писатель, Герой Кыргызской Республики Тологон Касымбеков. Народный писатель Киргизской ССР.

В 1952 году он дебютировал повестью «Маленький табунщик» в журнале «Советский Кыргызстан». Его повесть «Хочу быть человеком» издана в 1965 году на русском языке.

Наиболее значимым произведением писателя считается исторический роман «Сломанный меч» (1971), в 1980-м переведенный на английский язык. Среди других произведений — романы «Келкел», «Чапкын», «Баскын» («Нашествие»), «Кыргын» («Истребление»), которые рассказывают об истории Кыргызстана с середины XIX до начала XX веков.

В 1990–1994 годах избирался народным депутатом Жогорку Кенеша, являлся руководителем международной комиссии по языку, культуре и образованию, а также председателем Союза писателей Кыргызстана.

Умер в 2011 году.

У кого намечаются тои

62 года исполняется ученому, литературоведу, доктору филологических наук, вице-президенту Национальной академии наук Абдылдажану Акматалиеву.

Он родился 15 января 1956 года в Нарыне. Бывший директор Национального центра манасоведения и художественной культуры НАН КР, исследователь кыргызского фольклора, эпоса «Манас» и творчества Чингиза Айтматова.

Куда сходить

Культура

— В 18.30 в кафе «Одноклассники» состоится тренинг «Учимся читать людей».

Это двухмесячный тренинг по соционике. По итогам курса вы сможете бегло определять психотип личности по внешности и понимать логику человеческих отношений. Это поможет при выборе психологически подходящего спутника жизни, партнера в бизнесе и позволит понять, как правильно выстраивать отношения с детьми, коллегами и чувствовать себя уверенно в общении с разными людьми.

— В 19.30 в «Столица.kg» пройдет кинопоказ.

Каждый понедельник всем желающим предлагают присоединиться к просмотру интересных и душевных фильмов. Вход свободный. Справки по телефонам: 0703111122, 0556868869.

Куда еще стоит отправиться на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Это будет интересно журналистам и экспертам

— 10.00, Верховный суд Кыргызстана — заседание по делу Канжара Кадыралиева;

— 10.00, Западный зал Жогорку Кенеша — заседание комитета по бюджету и финансам;

— 11.00, ИА «24.kg» — пресс-конференция «Самая высокая стоимость: о лекарствах, цена которым — человеческая жизнь»;

— 14.00, Западный зал Жогорку Кенеша — заседание комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению.

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