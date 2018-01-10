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Общество

Казахстан снял ограничения на ввоз кондитерских изделий из Кыргызстана

Казахстан снял временные ограничения на ввоз и реализацию кондитерских изделий из Кыргызстана, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК.

По данным издания, Минздрав КР провел соответствующие санитарно-противоэпидемические мероприятия. В отношении предприятия «Кондитерский дом «Куликовский» усилен контроль.

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Кроме того, основанием для отмены стали результаты  контрольных лабораторных исследований продукции, соответствующих требованиям технических регламентов Таможенного союза.

«В целях снижения риска реализации несоответствующей продукции комитет продолжит мониторинг безопасности. Данный контроль является альтернативой временных санитарных мер и подразумевает, что кондитерские изделия могут ввозиться и реализовываться на потребительском рынке Казахстана. Но при этом десять партий каждого наименования ранее выявленных несоответствующих кондитерских изделий проходят лабораторный контроль в течение трех месяцев», — говорится в сообщении.

Напомним, председатель Комитета охраны общественного здоровья МЗ РК Жандарбек Бекшин сообщал о приостановлении ввоза молочной, мясной и кондитерской продукции из Кыргызстана.

Кондитерскому дому «Куликовский» запретили ввозить продукцию в Казахстан в ноябре 2017 года.
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