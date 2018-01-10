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Общество

Минздрав: Скандальное видео из столичного дома малютки — случайность

Конфликт в Доме ребенка города Бишкека урегулирован, сообщили в пресс-центре Минздрава.

По его данным, в специализированном Центре реабилитации детей и семьи трудится 79 человек. Он состоит из Дома малютки, где в данное время круглосуточно проживает 51 ребенок, и Центра реабилитации, который, как детский сад, ежедневно посещают 35 детей из малообеспеченных семей.

«Центр сияет чистотой и достатком. Здесь никто не жалуется на плохие условия и маленькие зарплаты, и конфликт, который произошел в самом начале нового года, когда проживающая в центре мамочка выложила в социальные сети скандальное видео с сидящими без присмотра в туалетной комнате полураздетыми детьми младшего возраста, скорее, случайное недоразумение, чем существующая закономерность», — подчеркивают в ведомстве.

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9 января 2018 года с коллективом центра встретились представители Минздрава КР и Управления обеспечения здравоохранения мэрии Бишкека во главе с Лидией Мухамедшиной, состоялся откровенный разговор о сложившейся ситуации.

Выслушали две стороны конфликта: разгневанную маму с четырехмесячной дочерью на руках, оказавшуюся в трудной жизненной ситуации, и работников центра, включая воспитательницу второй группы с 20-летним стажем, чьи дети на время остались без присмотра.

Стороны признали проявленную эмоциональность и несдержанность в разбирательстве дела, а также высказанные замечания по работе, где никто не отменял добросовестное выполнение профессиональных обязанностей и гуманного отношения к подопечным.

«Очень жаль, что к урегилированию конфликта не подключился профсоюз, не вмешалась комиссия по этике и дисциплинарная комиссия, — сказала Лидия Мухамедшина. — Однозначно, что всем сотрудникам необходимо пройти аттестацию на соответствие занимаемой должности, а к маме с грудным ребенком необходимо прикрепить психотерапевта. Ведь не секрет, что в послеродовом периоде женщина особенно душевно обнажена и ранима, и у нее обострены все материнские инстинкты».

Стороны согласились с тем, что спорные вопросы лучше решать путем мирного разрешения конфликта и переговоров, а не противостояния.
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