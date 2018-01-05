В Бишкекском доме малютки сироты сидят на голом кафеле. Видео ИА «24.kg» прислала читательница.

По ее словам, руководство учреждения признает, что у детей должны быть носочки на ногах или постелены на полу коврики. «Я знаю лично спонсора, который привез тапочки и носочки. Все есть, просто налицо безразличие к этим детям. В результате малыши болеют», — сказала читательница.

И.о. главврача дома малютки Гуляим Кошоева подтвердилазафиксированный на видео факт. «У нас есть отделения дневного пребывания матери и ребенка для тех женщин, которым после выписки из роддома некуда идти. Мы им предоставляем все условия. Одна из матерей и сняла видео. Детишек было всего двое. На самом деле должны быть или носки, или коврик, а коврик в тот момент как раз вывесили на сушку. В другие дни дети всегда в носках. Никто не болеет, в группах тепло», — проинформировала она.

«По указанию санэпидемстанции коврики должны стираться после каждого высаживания на горшок. Воспитатель написала заявление на увольнение», — добавила Гуляим Кошоева.

В центре госсанэпиднадзора отметили, что в доме ребенка в туалете пол полностью застелили ковролином. «Но такое помещение должно ежедневно подвергаться влажной обработке с применением дезинфицирующих средств. А ковролин не предполагает такой дезинфекции. Поэтому там должны быть резиновые коврики под ноги», — пояснили в ЦГСЭН.