В Бишкекском доме малютки сироты сидят на голом кафеле. Видео ИА «24.kg» прислала читательница.
По ее словам, руководство учреждения признает, что у детей должны быть носочки на ногах или постелены на полу коврики. «Я знаю лично спонсора, который привез тапочки и носочки. Все есть, просто налицо безразличие к этим детям. В результате малыши болеют», — сказала читательница.
«По указанию санэпидемстанции коврики должны стираться после каждого высаживания на горшок. Воспитатель написала заявление на увольнение», — добавила Гуляим Кошоева.
В центре госсанэпиднадзора отметили, что в доме ребенка в туалете пол полностью застелили ковролином. «Но такое помещение должно ежедневно подвергаться влажной обработке с применением дезинфицирующих средств. А ковролин не предполагает такой дезинфекции. Поэтому там должны быть резиновые коврики под ноги», — пояснили в ЦГСЭН.