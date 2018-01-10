Минимизировать бюрократию при назначении суйунчу потребовал премьер

Процесс выдачи пособий суйунчу при рождении ребенка автоматизируют. Об этом сообщила пресс-служба правительства Кыргызстана.

По ее данным, премьер-министр Сапар Исаков провел рабочее совещание по вопросам начисления пособий при рождении ребенка. Он отметил необходимость максимального упрощения процедуры для граждан страны и минимизации бюрократических проволочек при подаче заявления.

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Прорабатывается полное электронное взаимодействие между ГРС и Министерством труда и социального развития по обмену данными при подаче заявлений на получение суйунчу. При регистрации акта о рождении информация относительно ребенка, его родителей, месте проживания, номер банковского счета будут в электронном виде направляться из системы ГРС в систему Минтруда.

Минтруда будет направлять информацию в систему казначейства для перевода денежных средств на указанный банковский счет гражданина страны.

Председатель ГРС Дастан Догоев отметил, что для населения создадут максимально комфортные условия, люди будут обращаться только в органы ЗАГСа. Необходимость дополнительного обращения в органы социального развития отпадет.

Всю информацию об этапах рассмотрения заявления на получение суйунчу гражданам страны будут направлять на сотовый номер в виде смс-сообщений.

По данным Минтруда, сбор заявлений на получение пособий уже идет во всех районных управлениях соцразвития. Деньги граждане смогут получить к середине февраля 2018 года.

«Наши граждане не должны бегать по всем инстанциям, чтобы получить суйунчу. Сегодня они вынуждены сначала получать свидетельство о рождении, а затем подавать все документы в органы социальной поддержки. Механизм надо упростить. Получая свидетельство о рождении, ГРС должен запросить банковский счет, а Минтруда — перечислить суйунчу на счет гражданину, после чего он должен получить от правительства соответствующее уведомление», — сказал Сапар Исаков.

Проработать упрощенные механизмы поручено до 15 февраля 2018 года.