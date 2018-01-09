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Общество

Получение водительских прав. Количество вопросов увеличилось вдвое

Председатель Государственной регистрационной службы Дастан Догоев проинспектировал работу всех трех столичных центров обслуживания населения (ЦОН) и Бишкекского городского регистрационно-экзаменационного отдела Департамента регистрации транспортных средств и водительского состава.

По данным пресс-службы ГРС, с момента запуска онлайн-трансляции процент успешной сдачи экзамена на знание правил дорожного движения существенно снизился — на 24,7 процента из общего количества успешно пройденных экзаменов.

В соответствии с поправкой в постановление правительства КР № 819 от 18 декабря 2017 года для сдачи теоретического экзамена необходимо сдать тест из 20 смешанных вопросов, а не 10, как это было ранее. Время для сдачи теоретического экзамена составляет 25 минут.

Что касается работы ЦОНов, то в настоящее время ни в одном из них нет такого ажиотажа, как когда граждане хотели воспользоваться в последние дни бесплатным обменом старого паспорта на новый.

Если до Нового года каждый из центров обслуживал до 1,6 тысячи граждан в день, то сегодня ЦОНы посещают в среднем 500 человек в день.

С 1 января все виды услуг паспортизации стали платными, и стоимость обмена, восстановления утраченного или пришедшего в негодность паспорта в обычном режиме составляет 290 сомов. Услуги перемены имени, фамилии или национальности — 320 сомов.
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