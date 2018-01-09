Аида Салянова не сможет присутствовать в суде. Она оказалась в больнице

Экс-министр юстиции, депутат парламента Аида Салянова не может присутствовать на судебном заседании. Об этом ИА «24.kg» сообщили ее адвокаты.

По их данным, депутат находится на обследовании в клинической больнице Управления делами президента с 4 января.

«Саляновой выставлен диагноз «хроническая ревматоидная болезнь сердца, активность под вопросом, стеноз и недостаточность митрального клапана». Врачи выписали ей листок нетрудоспособности. Пациентке рекомендовано стационарное лечение», — сообщили адвокаты.

Аиде Саляновой инкриминируют злоупотребление служебным положением. По версии следствия, в 2010 году она, будучи главой Министерства юстиции, незаконно возобновила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву. Ленинский районный суд счел ее вину полностью доказанной и приговорил к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Но исполнение приговора отсрочили до момента, когда ее дочери исполнится четырнадцать лет. Сейчас ребенку два года.