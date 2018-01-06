02:22
+3
USD 68.92
EUR 83.07
RUB 1.21
Общество

В январе начнут прием пациентов на лучевую терапию с помощью «Бабатрона»

После 15 января в Бишкеке откроется первый прием пациентов на лучевую терапию с помощью «Бабатрона». Об этом на своей странице в Facebook со ссылкой на директора Национального центра онкологии и гематологии Эрниса Тилекова сообщила консультант пресс-центра Минздрава Елена Баялинова.

Читайте по теме
В Кыргызстан прибыл аппарат лучевой терапии «Бабатрон II»

Эрнис Тилеков рассказал, что продолжается строительство нового здания детской онкогематологии. Все работы планируется завершить к 17 сентября.

«Благодаря выделенным «Кумтором» $10 миллионам идет работа по приобретению и закупке крайне необходимого и суперсовременного оборудования для лечения онкологических больных. На сегодня завершена инсталляция «Бабатрона», — отметил директор наццентра.

Уже завтра, по его словам, улетят в Дели три специалиста из Кыргызстана (инженер, медицинский физик и врач), прошедшие в Бишкеке тренинг с участием индийских специалистов. Теперь они будут повышать квалификацию в индийских клиниках.

«Уже после 15 января в столице Кыргызстана откроется первый прием пациентов на лучевую терапию с помощью «Бабатрона». На днях будет объявлен тендер на закупку линейного ускорителя. Нет никаких опасений, что этим будет заниматься недавно созданный Общественный фонд по поддержке онкологической службы: за прозрачностью распределения и использования поступающих туда средств будет наблюдать специальный совет из депутатов парламента, представителей неправительственных организаций и общественности», — рассказал Эрнис Тилеков.

Наш центр рассчитан на 460 коек, осенью к ним добавится еще 50 коек детского гематологического центра. Проводимую оптимизацию сотрудники НЦОиГ воспринимают не просто как ремонтные работы и сокращение или добавление коек, а как обновление собственной жизни и жизни учреждения, улучшение диагностики и качества лечения своих подопечных.

Эрнис Тилеков

«Со слезами на глазах тысячи пациентов получили надежду на выздоровление и продолжение жизни, а медицинские работники уверовали в возрождение авторитета и уважения к профессии. Оказывается, если постараться, мы можем многое. Как смогли, например, на предоставленные 220 миллионов сомов в кратчайший срок сделать капитальный ремонт шести корпусов центра и доказать другим больницам, что при желании нет ничего невозможного и можно сделать из них больницы-куколки», — добавил он.

Кроме того, директор наццентра поблагодарил за помощь экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева и премьер-министра Сапара Исакова.

Напомним, аппарат лучевой терапии «Бабатрон II» предоставлен индийской стороной на грантовой основе в соответствии с договоренностью между Алмазбеком Атамбаевым и премьер-министром Индии Нарендой Моди в рамках визита в декабре 2016 года главы КР в Индию.
Ссылка:
просмотров: 719
Версия для печати
Материалы по теме
Минздрав о гранте на линейный ускоритель: Распила денег не будет
Европейская школа онкологии готова обучать врачей из Кыргызстана
Глава Минздрава: До конца года онкослужбу реформируют на 98 процентов
Освободить от НДС услуги лучевой терапии и радиохирургии намерены в Кыргызстане
Айыл окмоту не смогут оплатить онкобольным проезд в больницу
Национальный центр онкологии должны оснастить оборудованием до октября
Новый центр детской онкологии появится в Бишкеке. Как поднимают службу
Чиновники опровергают срыв поставок в Кыргызстан инъекционного морфина
В Кыргызстане сорвали поставки инъекционного морфина
Аппарат лучевой терапии из Индии доставят в Кыргызстан
Популярные новости
Суйунчу за&nbsp;рождение ребенка теперь можно получить в&nbsp;Кыргызстане Суйунчу за рождение ребенка теперь можно получить в Кыргызстане
Горнолыжные базы Кыргызстана. Во сколько обойдется зимний отдых Горнолыжные базы Кыргызстана. Во сколько обойдется зимний отдых
Десять цитат политиков Кыргызстана, которые заставили нас смеяться Десять цитат политиков Кыргызстана, которые заставили нас смеяться
Экс-советник главы MegaCom, отбывающий 25-летний срок, изготавливает сувениры Экс-советник главы MegaCom, отбывающий 25-летний срок, изготавливает сувениры
Бизнес
MegaCom открывает новые Центры продаж и&nbsp;обслуживания MegaCom открывает новые Центры продаж и обслуживания
MegaCom представил уникальный календарь на 2018 год MegaCom представил уникальный календарь на 2018 год
График работы отделений БТА Банка в&nbsp;праздничные дни График работы отделений БТА Банка в праздничные дни
БТА Банк поздравляет с&nbsp;наступающим Новым годом! БТА Банк поздравляет с наступающим Новым годом!