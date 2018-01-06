В январе начнут прием пациентов на лучевую терапию с помощью «Бабатрона»

После 15 января в Бишкеке откроется первый прием пациентов на лучевую терапию с помощью «Бабатрона». Об этом на своей странице в Facebook со ссылкой на директора Национального центра онкологии и гематологии Эрниса Тилекова сообщила консультант пресс-центра Минздрава Елена Баялинова.

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Эрнис Тилеков рассказал, что продолжается строительство нового здания детской онкогематологии. Все работы планируется завершить к 17 сентября.

«Благодаря выделенным «Кумтором» $10 миллионам идет работа по приобретению и закупке крайне необходимого и суперсовременного оборудования для лечения онкологических больных. На сегодня завершена инсталляция «Бабатрона», — отметил директор наццентра.

Уже завтра, по его словам, улетят в Дели три специалиста из Кыргызстана (инженер, медицинский физик и врач), прошедшие в Бишкеке тренинг с участием индийских специалистов. Теперь они будут повышать квалификацию в индийских клиниках.

«Уже после 15 января в столице Кыргызстана откроется первый прием пациентов на лучевую терапию с помощью «Бабатрона». На днях будет объявлен тендер на закупку линейного ускорителя. Нет никаких опасений, что этим будет заниматься недавно созданный Общественный фонд по поддержке онкологической службы: за прозрачностью распределения и использования поступающих туда средств будет наблюдать специальный совет из депутатов парламента, представителей неправительственных организаций и общественности», — рассказал Эрнис Тилеков.

Наш центр рассчитан на 460 коек, осенью к ним добавится еще 50 коек детского гематологического центра. Проводимую оптимизацию сотрудники НЦОиГ воспринимают не просто как ремонтные работы и сокращение или добавление коек, а как обновление собственной жизни и жизни учреждения, улучшение диагностики и качества лечения своих подопечных. Эрнис Тилеков

«Со слезами на глазах тысячи пациентов получили надежду на выздоровление и продолжение жизни, а медицинские работники уверовали в возрождение авторитета и уважения к профессии. Оказывается, если постараться, мы можем многое. Как смогли, например, на предоставленные 220 миллионов сомов в кратчайший срок сделать капитальный ремонт шести корпусов центра и доказать другим больницам, что при желании нет ничего невозможного и можно сделать из них больницы-куколки», — добавил он.

Кроме того, директор наццентра поблагодарил за помощь экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева и премьер-министра Сапара Исакова.

Напомним, аппарат лучевой терапии «Бабатрон II» предоставлен индийской стороной на грантовой основе в соответствии с договоренностью между Алмазбеком Атамбаевым и премьер-министром Индии Нарендой Моди в рамках визита в декабре 2016 года главы КР в Индию.