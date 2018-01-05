Профсоюз горняков озабочен. 400 шахтеров уволены руководством китайской компании

Руководство ОсОО «Фулл Голд Майнинг» массово уволило 400 работников. Соответствующий приказ о прекращении трудовых отношений с шахтерами в связи с окончанием срока действия соглашений был принят на днях. Об этом сообщает председатель Горно-металлургического профсоюза Эльдар Таджибаев.

По его данным, китайская компания в связи с финансовым положением не планирует продлевать трудовые договоры.

Эльдар Таджибаев отмечает, что ранее с работниками были необоснованно заключены срочные трудовые договоры. Это противоречит статье 55 Трудового кодекса КР, согласно которой запрещается заключение срочных трудовых договоров с работниками, характер работы которых носит постоянный характер.

По словам представителя ЦК профсоюза ГМПК по Джалал-Абадской области Абдижалила Ташматова, работникам было предложено перезаключить договор на следующий срок с условием снижения зарплаты примерно на треть. Однако они отказались.

«Неизвестно, планирует китайское руководство компании консервировать месторождение либо отказаться от незаконного уменьшения заработков горняков и продолжить работу. Между тем вчера всех сотрудников спустили с рудника, последние грозятся акциями протеста», — отмечают в профсоюзе.

Руководство профсоюза горняков просит правительство вмешаться в конфликт и оказать содействие в возобновлении работ на месторождении Иштамберды и защитить законные права кыргызстанцев, работающих в ОсОО «Фулл Голд Майнинг».