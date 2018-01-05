Гололед на тротуарах! В Бишкеке дворники чистят там, где им платят

Бишкекчане жалуются на скользкие тротуары. Мы прошли только несколько улиц в центре столицы — Шопокова, Киевскую, Московскую, Ибраимова. Жалобы действительно оправданны.

С особой осторожностью по гладким дорожкам передвигаются пожилые и мамы с малышами. С детскими колясками проехать тоже нелегко.

Там, где тротуары раскатали до блеска, пешеходы передвигаются, словно по катку. Тем, кто потерял равновесие, ближайшие дни придется провести на больничной койке.

В соцсетях горожане предлагают мэру города Албеку Ибраимову выйти прогуляться. Правда, не надеясь на изменение ситуации.

Директор муниципального предприятия «Тазалык» Рыспек Сарпашев заверяет: его сотрудники с 1 января работают ежедневно, начиная с 7.00.

— Конечно, мы не полностью охватываем городские улицы. Выше Киевской, к примеру, у нас подряда нет. По Шопокова мы вообще не убираем. При этом мне непонятно, почему представители университета, расположенного на пересечении этих улиц, сами не чистят прилегающую территорию, — сказал он ИА «24.kg».

— По Ибраимова/Московской, где расположены хозсубъекты, а их там много, наши дворники тоже не очищают тротуары. Каждый хозсубъект перед своим зданием сам должен навести порядок. Ведь каждый житель возле своего дома убирает, — добавил Рыспек Сарпашев.

У нас есть перечень улиц, там и убираем. Там, где наши дворники зарплату получают за свою работу. Рыспек Сарпашев

— Где возможно, очищаем дорожку — третью часть от тротуара. А где такой возможности нет, посыпаем песком с солью, — резюмировал глава МП «Тазалык».

А тем временем только за пять дней в столичный травмпункт обратилось 73 человека, пострадавших из-за гололеда.

О правилах поведения на улице в гололед рассказали в пресс-центре Министерства здравоохранения.

Внимание и осторожность — это главные принципы поведения, которых следует неукоснительно придерживаться.

На скользкой улице избегайте резких движений, постоянно смотрите себе под ноги. Если нужно осмотреться, то лучше остановитесь.

При движении ноги должны быть слегка расслаблены и согнуты в коленях, корпус при этом чуть наклонен вперед. Держать по привычке руки в карманах в гололед опасно: при падении едва ли будет время их вынуть и ухватиться за что-нибудь.

Пожилым людям рекомендуется обзавестись тростью с резиновой набойкой.

Двигаться надо по возможности дальше от проезжей части. В то же время нежелательно идти в непосредственной близости от стен зданий, на кровлях которых нередко образуются сосульки.

Переходить через дорогу надо исключительно по пешеходному переходу.

Огромную опасность в гололед представляют ступеньки; но если вам все-таки предстоит спуститься по скользкой лестнице, ногу следует ставить вдоль ступеньки: в случае потери равновесия такая позиция позволяет хотя бы съехать вниз.

Зимняя обувь должна быть удобной и мало скользящей. Можно наклеить лейкопластырь или изоляционную ленту на сухую подошву и каблук (наклейку сделайте крест-накрест или лесенкой). Можно перед выходом натереть подошву наждачной бумагой.

Если падения не избежать

Если вы поскользнулись, сразу присядьте, чтобы снизить высоту падения.

Если чувствуете, что падение неизбежно, присядьте и наклонитесь в сторону — так, как это делают хоккеисты. Неудачное падение на спину чревато травмой позвоночника, а на вытянутые вперед руки — переломом плеча или запястья, поэтому постарайтесь сгруппироваться: прижать локти к бокам, втянуть голову в плечи, напрячь мускулы.

Если на земле вам удастся перекатиться (такой перекат существенно снижает силу удара), то, скорее всего, максимум, что вам грозит, это синяк или небольшой ушиб. Такие действия получаются, как правило, у тех, кто занимается спортом.

Получив травму, не стоит заниматься самолечением, обязательно и безотлагательно обратитесь к врачу.