13:25
-5
USD 68.83
EUR 82.77
RUB 1.20
Общество

За 5 дней в травмопункт в Бишкеке из-за гололеда обратилось более 70 человек

Вследствие падения из-за гололеда за пять дней в травмопункт в Бишкеке обратилось более 70 человек.

Читайте по теме
Гололед в Бишкеке: как не убиться и что делать, если упал

Как сообщили ИА «24.kg» в Центре медико-консультативных услуг и спортивной медицины, с 31 декабря по 4 января к ним поступило 245 пациентов, из них 73 получили уличные травмы. Чаще всего у больных переломы лучевой кости и ушибы.

«Показатели на уровне прошлогодних, увеличения нет. Мы работаем круглосуточно, поступают пациенты с 15 лет. Детей везут в третью детскую больницу», — отметили в центре.

Столичный травмопункт находится на проспекте Манаса, 41.
Ссылка:
просмотров: 168
Версия для печати
Материалы по теме
Чем заняться на каникулах в Бишкеке, если клубы и вечеринки уже надоели
Самолет из Оша совершил аварийную посадку в Бишкеке
Три новых троллейбусных маршрута откроют в Бишкеке
Ограждение у памятника архитектуры в Бишкеке демонтировали
За сутки в травмпункт в Бишкеке обратился 21 человек
В Кыргызстане есть только один прибор для измерения загрязненности воздуха
Уровень загрязнения воздуха в Бишкеке превышен в 2-3 раза
Врачи столичной «скорой» не замерзнут. Спонсор купил новую форму
Бишкек в снегу. Фоторепортаж
Очередь из троллейбусов выстроилась на улице Московской в Бишкеке
Популярные новости
Суйунчу за&nbsp;рождение ребенка теперь можно получить в&nbsp;Кыргызстане Суйунчу за рождение ребенка теперь можно получить в Кыргызстане
Стоимость биометрической ID-карты в&nbsp;Кыргызстане снизили Стоимость биометрической ID-карты в Кыргызстане снизили
Горнолыжные базы Кыргызстана. Во сколько обойдется зимний отдых Горнолыжные базы Кыргызстана. Во сколько обойдется зимний отдых
Самолет из&nbsp;Оша совершил аварийную посадку в&nbsp;Бишкеке Самолет из Оша совершил аварийную посадку в Бишкеке
Бизнес
MegaCom представил уникальный календарь на 2018 год MegaCom представил уникальный календарь на 2018 год
График работы отделений БТА Банка в&nbsp;праздничные дни График работы отделений БТА Банка в праздничные дни
БТА Банк поздравляет с&nbsp;наступающим Новым годом! БТА Банк поздравляет с наступающим Новым годом!
Будущее, которое наступило сегодня Будущее, которое наступило сегодня