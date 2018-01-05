За 5 дней в травмопункт в Бишкеке из-за гололеда обратилось более 70 человек

Вследствие падения из-за гололеда за пять дней в травмопункт в Бишкеке обратилось более 70 человек.

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Как сообщили ИА «24.kg» в Центре медико-консультативных услуг и спортивной медицины, с 31 декабря по 4 января к ним поступило 245 пациентов, из них 73 получили уличные травмы. Чаще всего у больных переломы лучевой кости и ушибы.

«Показатели на уровне прошлогодних, увеличения нет. Мы работаем круглосуточно, поступают пациенты с 15 лет. Детей везут в третью детскую больницу», — отметили в центре.

Столичный травмопункт находится на проспекте Манаса, 41.