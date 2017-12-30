Самолет из Оша совершил аварийную посадку в Бишкеке

Самолет из Оша авиакомпании «Айр Манас» накануне совершил аварийную посадку в Бишкеке. Об этом стало известно ИА «24.kg».

Связаться с представителями компании «Айр Манас» для комментариев пока не удалось.

Согласно данным аэропорта «Манас», рейс ZM 194 из Оша авиакомпании «Айр Манас», прибытие которого ожидалось в 12.45, отменен.

«Сначала самолет должен был вылететь из Бишкека в Ош, а затем вернуться обратно. Рейс утром отменили, но позже вновь восстановили. Вылет в южную столицу запланирован на 13.00. Сейчас идет регистрация пассажиров. Задержка связана с отсутствием борта», - пояснили ИА «24.kg» в справочной ОАО «МАМ».