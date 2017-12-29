Стоимость биометрической ID-карты в Кыргызстане снизили. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Государственной регистрационной службе.

Стоимость услуг получения электронных паспортов в обычном режиме впервые получающим составит 290 сомов. Во столько же обойдется обмен старого или пришедшего в негодность документа.

Услуги при смене ФИО или национальности составят 320 сомов.

За три часа ID-карту можно получить за 4 тысячи сомов, за 2 рабочих дня — за 1 тысячу 760 сомов, за 4 дня — за 1 тысячу 420 сомов, за 8 дней — за 1 тысячу 140 сомов.

Стоимость услуг получения общегражданского паспорта (заграничного паспорта) в обычном режиме впервые получающим составит 530 сомов. Обмен будет стоить 590 сомов. При перемене ФИО стоимость паспорта составит 630 сомов.

Получение загранпаспорта в срочном порядке за три часа оценили в 6 тысяч 130 сомов, за 2 дня — в 2 тысячи 940 сомов, за 4 дня — в 2,6 тысячи сомов, за 8 дней — в 2 тысячи 410 сомов.

До начала бесплатной кампании по обмену старой ID-карты на новую биометрическую (до 1 мая 2017 года) стоимость получения ID-карты 2004 года образца в обычном режиме составляла 530 сомов.