Из-за обильного снегопада ОАО «Северэлектро» не справляется с устранением поломок. Об этом сказали на горячей линии «1209».

Жители Сокулукского района сообщили в редакцию ИА «24.kg» о том, что со вчерашнего дня не могут дождаться дежурной бригады электриков.

«В нашем районе даже из-за легкого ветра прекращают подачу электроэнергии. 26 декабря ночью, когда пошел снег, нам снова отключили электричество. Вчера подачу электроэнергии возобновили. Но в некоторых домах электричество так и не появилось. Вчера мы звонили на горячую линию «1209». У нас приняли заявки, но электрики еще не приезжали. Боимся, что полопаются батареи», — сообщила жительница села Сарбан Сокулукского района Рада Абдрахманова.

На горячей линии нам подтвердили, что со вчерашнего дня бригада по этому адресу не выезжала, и когда выедет, ответить затруднились.