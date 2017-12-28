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Общество

В Кыргызстане есть только один прибор для измерения загрязненности воздуха

«В Кыргызстане есть только один прибор для измерения уровня загрязнения воздуха», — заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Дастан Бекешев.

По его словам, оборудование стоит возле СЭЗ «Бишкек». Парламентарий напомнил, что во всем мире существует практика, когда, информируя о прогнозе погоды, говорят не только о температуре, но и о загрязненности воздуха.

«Мне кажется, деньги в Госагентстве по охране окружающей среды есть. Такое оборудование стоит около $100 тысяч. Надо приобретать нужное оборудование и не ждать грантов», — сказал депутат.

Напомним, депутат сделал запрос о состоянии атмосферного воздуха. Ему ответили, что, по данным Кыргызгидромета, за последние месяцы уровень его загрязнения в Бишкеке превышает предельную допустимую концентрацию (ПДК) вредных веществ в 2-3 раза.
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