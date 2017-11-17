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Общество

Дети адвоката Текебаева останутся без хлеба. Суд наложил арест на ее зарплату

Судья Октябрьского райсуда Бишкека Кубатбек Абазов принял постановление об аресте заработной платы юриста партии «Ата Мекен» Таалайгуль Токтакуновой. Она не смогла сегодня получить деньги. Об этом ИА «24.kg» сообщила она сама.

По словам Таалайгуль Токтакуновой, жалованье парламент (она работает в секретариате парламентской фракции «Ата Мекен». — Прим. ИА «24.kg») перечисляет на ее карту в один из банков Кыргызстана.

«Сегодня я не смогла получить свою зарплату. В банке мне показали постановление суда об аресте моих финансов, честно заработанных. Что же получается? Мои дети теперь останутся без хлеба. Я единственный кормилец в семье. Это нарушение и закона, и норм ГПК. Суд не имеет права арестовывать зарплату», — заявила юрист.

Бишкекский городской суд 4 октября 2017 года вынес решение, удовлетворив иск Генеральной прокуратуры о защите чести и достоинства президента Алмазбека Атамбаева и поддержав вердикт райсуда.

Истец просил признать сведения, озвученные на  пресс-конференции юристов Омурбека Текебаева — Таалайгуль Токтакуновой и Канатбека Азиза, выступавших от имени политика, не соответствующими действительности. Суд удовлетворил иск и взыскал с ответчиков 10 миллионов сомов. На имущество Таалайгуль Токтакуновой наложен арест. 
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