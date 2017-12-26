Правительство не доплачивает врачам. По закону медработники могут выиграть суд

Правительство Кыргызстана не доплачивает врачам. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Ассоциации молодых врачей.

«В соответствии со статьей 85 Закона «Об охране здоровья граждан в КР» работники системы здравоохранения имеют право на гарантированную заработную плату. Начальный уровень ставок (окладов) зарплаты работников системы здравоохранения устанавливается в размере не ниже уровня средней заработной платы в КР», — пояснили в объединении.

По данным Нацстаткома, на 31 января 2017 года средняя зарплата достигала 13,7 тысячи сомов. То есть минимальная зарплата врача должна начинаться от 13,7 тысячи.

«При этом есть коллизия между нормативными правовыми актами, регулирующими одни и те же общественные отношения: закону противоречит норма постановления правительства от 19 января 2011 года №13 «Об оплате труда работников системы здравоохранения». В соответствии с ним базовые оклады для медработников установлены в следующем размере: для руководителей учреждений — 6,3 тысячи сомов; для врачебного персонала — 5 тысяч; среднего медперсонала — 4,3 тысячи», — пояснили в ассоциации.

«Более того, по Трудовому кодексу зарплата должна индексироваться в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. Однако правительство и Минфин не производят индексацию с 2011 года и не доплачивают работникам здравоохранения. Закон у нас выше постановлений и приказов. Получается, что правительство не доплачивает врачам в нарушение закона. Юристы говорят: если любой врач или коллектив медработников подадут в суд на правительство, то выиграют его, потому что будут правы», — резюмировали молодые врачи.