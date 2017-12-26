11:53
0
USD 69.43
EUR 82.46
RUB 1.19
Общество

Правительство не доплачивает врачам. По закону медработники могут выиграть суд

Правительство Кыргызстана не доплачивает врачам. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Ассоциации молодых врачей.

«В соответствии со статьей 85 Закона «Об охране здоровья граждан в КР» работники системы здравоохранения имеют право на гарантированную заработную плату. Начальный уровень ставок (окладов) зарплаты работников системы здравоохранения устанавливается в размере не ниже уровня средней заработной платы в КР», — пояснили в объединении.

По данным Нацстаткома, на 31 января 2017 года средняя зарплата достигала 13,7 тысячи сомов. То есть минимальная зарплата врача должна начинаться от 13,7 тысячи.

«При этом есть коллизия между нормативными правовыми актами, регулирующими одни и те же общественные отношения: закону противоречит норма постановления правительства от 19 января 2011 года №13 «Об оплате труда работников системы здравоохранения». В соответствии с ним базовые оклады для медработников установлены в следующем размере: для руководителей учреждений — 6,3 тысячи сомов; для врачебного персонала — 5 тысяч; среднего медперсонала — 4,3 тысячи», — пояснили в ассоциации.

«Более того, по Трудовому кодексу зарплата должна индексироваться в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. Однако правительство и Минфин не производят индексацию с 2011 года и не доплачивают работникам здравоохранения. Закон у нас выше постановлений и приказов. Получается, что правительство не доплачивает врачам в нарушение закона. Юристы говорят: если любой врач или коллектив медработников подадут в суд на правительство, то выиграют его, потому что будут правы», — резюмировали молодые врачи.
Ссылка:
просмотров: 1673
Версия для печати
Материалы по теме
Бюджет здравоохранения предлагают увеличить за счет пенсионных отчислений
Острый дефицит семейных врачей отмечается в Кыргызстане
Деньги не беру, кабинеты не сдаю. Глава ЦСМ № 1 назвал жалобу подчиненных ложью
За шесть лет жизнь пенсионеров, учителей и врачей в Кыргызстане не изменилась
У меня ВИЧ. Реальная история врача
Как выросла зарплата учителей и врачей в Кыргызстане за последние годы
В Минсельхозе в нарушение закона 84 сотрудникам выплатили 5 миллионов сомов
Зарплата казахских чиновников будет зависеть от скорости ответов журналистам
Миссия ООН: учения военных медиков
Для нового здания ГСВ в Новопавловке выделена территория
Популярные новости
У&nbsp;сотрудника МЧС отобрали квартиру от&nbsp;президента. Так решил замминистра У сотрудника МЧС отобрали квартиру от президента. Так решил замминистра
Телеканал НТС. Максим Бакиев против Омурбека Бабанова Телеканал НТС. Максим Бакиев против Омурбека Бабанова
Журналист ОТРК пришел на&nbsp;елку в&nbsp;костюме нациста. Кыргызстанцы в&nbsp;шоке Журналист ОТРК пришел на елку в костюме нациста. Кыргызстанцы в шоке
Дом, которого нет на&nbsp;карте Бишкека Дом, которого нет на карте Бишкека
Бизнес
Переходи на&nbsp;О! и&nbsp;cохрани прежний круг общения с&nbsp;услугой &laquo;Легкий шаг!&raquo; Переходи на О! и cохрани прежний круг общения с услугой «Легкий шаг!»
Школа &laquo;Оксфорд Интернешнл Скул&raquo; вывела страну на&nbsp;мировой уровень! Школа «Оксфорд Интернешнл Скул» вывела страну на мировой уровень!
53-й гриль-бар &laquo;ШашлыкоFF&raquo; открылся в&nbsp;Бишкеке 53-й гриль-бар «ШашлыкоFF» открылся в Бишкеке
MegaChat от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; твой виртуальный номер! MegaChat от MegaCom — твой виртуальный номер!