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Общество

В Кыргызстане хотят отменить вкладыш о гражданстве для выезда детей за границу

Государственная регистрационная служба Кыргызстана думает, когда отменить вкладыш о гражданстве для выезда детей за рубеж. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее Министерство юстиции КР разработало проект постановления «О принятии мер по исключению из оборота вкладышей к свидетельству о рождении детей, не достигших 16-летнего возраста».

Документами, дающими право на выезд и въезд в Кыргызстан и удостоверяющими личность, предлагали оставить общегражданский, дипломатический, служебный паспорта и свидетельство на возвращение. Поправки должны были вступить в силу с 1 января 2018 года.

В настоящее время окончательное решение не принято. Справка о гражданстве также будет действовать. В ГРС уверяют, что их все равно отменят, поэтому настоятельно рекомендуют родителям получить для детей загранпаспорт.

В настоящее время несовершеннолетним выдают вкладыш к свидетельству о рождении. Он не содержит защитных элементов, в связи с чем есть большая вероятность  подделки.
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