Для настроения! Турат Касымбеков с друзьями спели песню Last Christmas

Данияр Казаков, Эмиль Эгенн, Эсен Салиев и Турат Касымбеков спели новогоднюю песню Last Christmas на русском языке. Видеоролик размещен в YouTube. Автор и режиссер Данияр Казаков, оператор Талант Акынбеков, монтаж Dina Jakob.

«Мы с друзьями решили спеть отличную песню Джорджа Майкла — Last Christmas. Поздравляем всех с наступающим Новым годом и Рождеством. Желаем счастья, мира и любви», — подписан ролик.

Один из участников рождественского проекта Эсен Салиев на своей странце в Facebook отметил, что для них с друзьями дарить такие песни и искренние поздравления становится доброй традицией. Свой пост он решил посвятить женщинам.

«Сегодня я хотел бы поблагодарить всех женщин за то, что вы есть в моей жизни, за то, что я умею честно жить и любить! Все прекрасное в человеке — от лучей солнца и от молока матери — вот что насыщает нас любовью к жизни. Давайте все поблагодарим наших матерей за наше счастье — жить!

Без солнца не цветут цветы, без любви нет счастья, без женщины нет любви! Дорогие женщины, поздравляю вас с праздником и желаю здоровья, молодости, душевного спокойствия и заботливого отношения со стороны мужчин! Спасибо, что вы есть на свете», — написал Эсен Салиев.