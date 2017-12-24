Афиша на неделю: 25-29 декабря

22 декабря — 22 января. Выставка «Зимнее настроение»

На выставке представлены живопись, графика, скульптура, керамика, изделия из войлока, авторские куклы, украшения и многое другое. Планируется ряд мастер-классов с известными художниками и дизайнерами.

«Галерея М».

16-30 декабря. Арт-базар

Арт-базар — место, где можно приобрести авторские креативные подарки, сделанные художниками Бишкека.

Кафе Chicken Star, 12.00.

25-30 декабря. Сказка «Хрустальное сердце»

Актеры театра приготовили детям новогоднее представление. Будут хоровод возле елки, встреча с Дедом Морозом, а также интересная сказка.

Кыргызский национальный академический драматический театр имени Т.Абдумомунова, 10.00.

25 декабря. Встреча «Традиционное кыргызское чаепитие»

Вы узнаете все о традициях чаепития. Захватите с собой сладости, орехи и 30 сомов на чай и боорсоки. Регистрация через почту coysaru@mail.ru.

Магазин «Раритет» (восточная сторона площади Ала-Тоо), 15.30.

25 декабря. Christmas Jam Party

Вечеринка — поздравление всех с Новым годом от Салтанат Ашировой и музыкантов города.

Арт-кафе Studio247, 21.00.

26 декабря. Мастер-класс «Графологический анализ почерка»

Вы узнаете, как дать психологическую характеристику человека по его почерку, можно ли определить пол, возраст, а также вероятность психологических проблем личности, узнать, подходит ли автор почерка для той или иной работы и многое другое. Регистрация по телефону 0700975417.

Кафе «Одноклассники», 12.00.

26 декабря. Балет «Щелкунчик»

Либретто по мотивам сказки Гофмана, постановка 1990 года. Спектакль восстановлен в 2014 году.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

27-29 декабря. Новогоднее представление «Веселый Роджер-2, или Пиратский праздник»

Праздничное новогоднее приключение с переодеваниями, стрельбой, борьбой нанайских мальчиков и пиратской рыбой. Увлекательная сказка с первых минут заворожит юного зрителя, ведь дети часто мечтают стать отважными пиратами и отправиться в морское путешествие на поиски несметных сокровищ.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00, 13.00, 15.00.

27 декабря. Групповые занятия по фристайлу

Кинологический фристайл — вид спорта по танцам с собаками, представляющий собой сочетание упражнений на послушание и различные трюки и движения, совершаемые собакой и человеком под музыку. В первую очередь в танце должны демонстрироваться способности и навыки собаки, а также ее взаимодействие с проводником.

Манеж Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта, 19.00.

27 декабря. Новогодняя вечеринка для тинейджеров

Гостей ждут интерактивная программа, модная танцевальная музыка от диджеев и фуршет.

Ресторан «Тюбетейка», 17.00.

27 декабря. Игра «Мафия»

Когда вы сядете за стол вместе с другими игроками, все, что было для вас привычным, начнет изменяться. Вы попадете в мир, который является уменьшенной копией обычного.

Dodo Pizza, 19.00.

28 декабря. Кинопремьеры

«Санта и компания» (комедия). Прямо перед самым Рождеством 92 тысячи эльфов, ответственных за изготовление новогодних подарков для малышей, сражает неведомый недуг. Санте ничего не остается, как запрячь своих летающих оленей (и пусть у них «резина лысая и дворники не работают») и поспешить на Землю за лекарством, чтобы вылечить милых помощников и спасти чудесный праздник. Одна проблема: никто не признает в нем самого главного в мире волшебника.

«Три богатыря и принцесса Египта» (мультфильм). В новогоднюю ночь — в то время как Князь готовится произнести торжественную речь, а конь Юлий распаковывает подарки, богатыри едут в гости к Алеше и встречают там странного товарища по имени Дурило. Оказывается, это тринадцатый месяц, который никому особо не нужен, но который пытается осуществить свое заветное желание — стать самым главным месяцем в году. Но не так-то просто осуществить свое коварное желание, когда у тебя на пути встают не только три богатыря, но и их жены, Князь и Юлий, Змей Горыныч и Дед Мороз и... сама принцесса Нефертити!

«Движение вверх» (драма). Есть победы, которые меняют ход истории. Таким триумфом стали легендарные «три секунды» — выигрыш сборной СССР по баскетболу на роковой мюнхенской Олимпиаде 1972 года. Впервые за 36 лет была повержена «непобедимая» команда США.