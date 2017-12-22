Что происходит вокруг НТС? Опись имущества телеканала завершилась

Опись имущества телеканала НТС завершилась. Об этом сообщил на пресс-конференции в ИА «24.kg» генеральный директор телекомпании Жайнак Усен уулу.

По его словам, соответствующий акт ему представили судебные исполнители Межрайонного суда. Канал перешел Жайнаку Усен уулу в доверительное управление.

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Он добавил, что эфир не прерывался. НТС вещает в штатном режиме, и требований изменить контент вторая сторона спора не выдвигала.

Напомним, 19 декабря в офисе телеканала появились приставы в сопровождении сотрудников милиции. Они продемонстрировали руководству и юристам телекомпании определение Межрайонного суда о необходимости описи и ареста имущества канала по иску Grexton Capital Ltd.

Юрист НТС Амантур Абдрахманов заявил, что готовит документы в суд для опротестования определения Межрайонного суда.