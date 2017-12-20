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Общество

У сотрудника МЧС отобрали квартиру от президента. Так решил замминистра

Руководство Министерства чрезвычайных ситуаций отобрало служебную квартиру у сотрудника Бишкекской противопожарной службы Назима Муканбетова. Об этом ИА «24.kg» сообщил он сам.

По его словам, однокомнатная квартира была выделена в одном из трех домов, построенных для военнослужащих, в микрорайоне «Тунгуч». 30 июня 2017 года он в числе 162 сотрудников МЧС получил ключи от новой квартиры из рук Алмазбека Атамбаева.

Но не успел вселиться: по решению заместителя министра чрезвычайных ситуаций Калыса Ахматова квартира передана другому человеку.

«Калыс Ахматов решил, что я молод и холост, и квартиру передал бухгалтеру. Ранее комиссия отказала этому сотруднику в получении квартиры в ближайщие пять лет, так как обнаружилось, что она недавно продала дом в Оше. Так что она незаконно получила квартиру, да еще и не является военнослужащей. А дом был построен для военнослужащих», — говорит Назим Муканбетов.

Он отметил, что Военная прокуратура уже провела проверку. «Есть предписание вернуть квартиру мне, но наше руководство не хочет их даже слушать. Они в ответ Военной прокуратуре заявили, что никогда мне квартиру не выдавали», — рассказывает пожарник.

Назим Муканбетов работает в пожарной службе с 2012 года, ему 29 лет.
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