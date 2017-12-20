У сотрудника МЧС отобрали квартиру от президента. Так решил замминистра

Руководство Министерства чрезвычайных ситуаций отобрало служебную квартиру у сотрудника Бишкекской противопожарной службы Назима Муканбетова. Об этом ИА «24.kg» сообщил он сам.
По его словам, однокомнатная квартира была выделена в одном из трех домов, построенных для военнослужащих, в микрорайоне «Тунгуч». 30 июня 2017 года он в числе 162 сотрудников МЧС получил ключи от новой квартиры из рук Алмазбека Атамбаева.
Но не успел вселиться: по решению заместителя министра чрезвычайных ситуаций Калыса Ахматова квартира передана другому человеку.
Он отметил, что Военная прокуратура уже провела проверку. «Есть предписание вернуть квартиру мне, но наше руководство не хочет их даже слушать. Они в ответ Военной прокуратуре заявили, что никогда мне квартиру не выдавали», — рассказывает пожарник.
Назим Муканбетов работает в пожарной службе с 2012 года, ему 29 лет.